عمليات ديالى لـ (الزمان): خطة فرض القانون أسهمت بالإستقرار

الإطاحة بمروّجي مخدّرات وتجار آثار في أكبر عملية منذ 20 عاماً

ديالى – سلام الشمري

افصح قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران ، عن تفاصيل اهم عملية لمكافحة المخدرات في ديالى بعد 2003 واكد ان جهود مكافحة المخدرات لن تتوقف. وقال عمران لـ (الزمان) امس ان (عمليات ديالى قادت عملية نوعية هي الاهم بعد 2003 لمكافحة الاتجار بالمخدرات ،اسفرت عن اعتقال 16 متهما بينهم تجــار كبار)،

واشار الى ان (العملية التي استندت لجهد استخباري وتنسيق بين تشكيلات امنية عدة، اسفرت الاطاحة بأسماء مهمة من تجار المخدرات)، مؤكدا ان (مكافحة هذه السموم لها اولوية وتشكل محاور مهمة في تعزيز امن المجتمع ودرء المخاطر عنه )، وشدد على القول ان (جهود عمليات ديالى في مكافحة المخدرات لن تتوقف عند مسار محدد بل سوف تستمر من اجل انهاء هذه السموم )، وبشأن حماية المواقع الاثارية ،قال عمران ان (حماية المواقع الاثارية تشكل اولوية لدى عمليات ديالى وهناك تنسيق امني كبير اخذ اتجاهات متعددة من اجل قطع الطريق امام اي محاولات ترمي لسرقة المواقع )، ولفت الى ان (قيادته نفذت عملية نوعية قبل ايام قرب قضاء بعقوبة، اسفرت عن اعتقال اثنين من تجار الاثار وضبط بعض القطع المهمة بحوزتهما)، مبينا ان (العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة )، واستطرد بالقول ان (جميع المواقع الاثرية مؤمنة وهناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل مواصلة تامين المواقع بشكل مباشر )، مشيرا الى انه (على مدى 3 اسابيع متتالية تشهد محاور ديالى، خطة فرض القانون التي امر بها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في التاسع من اذار الماضي ،لمواجهة تحديات امنية تتمثل بالإرهاب والعصابات الخارجة عن القانون ،ترافقها مرحلة ثانية تتمثل بإنهاء ملف النازحين وايجاد حلول للمشاكل العالقة على نحو يدعم الامن والاستقرار والسلم المجتمعي )،

وتابع انه (تم اعتقال 30 داعشي في مناطق عدة مع قتل 3 اخرين بضربة نوعية في تلال حمرين بعد رصد وتنسيق مع القوة الجوية ، اضافة الى حجز اكثر من 170 شاحنة وصهريج تستخدم في التهريب واعتقال العشرات من المتورطين)،

واوضح عمران ان (القيادة نجحت في القضاء على عمليات التهريب عبر طرق ديالى من خلال التشديد الامني في السيطرات ونقاط المرابطة)، مؤكدا ان (داعش لا تسيطر على اي شبر من ارض ديالى، لكن هناك خلايا نائمة في بعض المناطق خاصة النائية ،وجهودنا الاستخبارية اسهمت في رصد مواقعها وقصفها ونجحنا الشهر الماضي من قتل ما يسمى بوالي ديالى وعدد من معاونيه بضربة جوية في حمرين ،لذا فان معركتنا ضد داعش تحقق نتائج مهمة وايجابية)، ومضى الى القول (نولي ملف أعادة ما تبقى من الاسر النازحة اهمية كبيرة ،وبدانا بالفعل في برنامج من اجل اعادة ما تبقى من الاسر في مناطق عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،كما ان هناك جهودا تبذل بهذا الاتجاه ليس الان بل منذ اشهر وخطتنا للموقف تجري باتجاه اعادة نازحي تلك القرى).