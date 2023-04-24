عمليات ديالى لـ (الزمان): إحتجزنا اكثر من 160 شاحنة تستخدم في التهريب

ديالى ــ سلام الشمري

أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، احتجاز 160 شاحنة وصهريج تستخدم في التهريب، مشيرا الى انه يمكننا التأكيد بان التهريب عبر طرق ديالى. وقال عمران لــ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات حققت نتائج مهمة على صعيد مكافحة التهريب خلال خطة فرض القانون من خلال ضبط واحتجاز اكثر من 160 شاحنة وصهريج تستخدم في عمليات تهريب ذات اشكال متعددة)، واضاف انه (يمكننا تأكيد ان التهريب عبر طرق ديالى انتهى لأول مرة بعد 2003 وهذا انجاز مهم لان ينقذ اقتصاد البلاد ويمنع اغراق الاسواق بالمواد الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ويسهم في درء الازمات )،

سلسة خطوات

مؤكدا ان (القيادة ماضية في تطبيق سلسلة خطوات مهمة ستجعل جميع طرق ديالى على قدرة عالية في رصــــــد اي محاولات تهريب واعتقال المتورطين)، ولفت الى ان ( (السيارات المظللة تخل بالأمن ولا تهاون مع الجميع وان أي مركبة مضللة بشكل غير قانوي سيتم ايقافها واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري بحق السائق، ولا تهاون في هذا الموضوع)، واوضح عمران ان (الشوارع تخلو من المركبات المضللة ولدينا متابعة مباشرة مع السيطرات على الطرق الرئيسية من أجل تطبيق التعليمات بشكل مباشر، لإنهاء ظاهرة المركبات المضللة ومنع سير المركبات المضللة، يأتي ضمن جهودنا بتعزيز القانون في المحافظة، لان بعض تلك المركبات استخدم للأضرار بالأمن، وجهودنا ستبقى مستمرة في هذا المسار دون توقف).

الى ذلك، طالبت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني ، الجهات الأمنية والحكومية بإعادة نازحي القرى والمناطق التي شهدت حوادث ومجازر دموية قبيل الانتخابات المحلية المقبلة المقرر اجراؤها العام الجاري.

وقال الدايني لــ (الزمان ) امس إن (نازحي 5 قرى في اطراف قضاء المقدادية مازالوا مشردين خارج ديارهم منذ تشرين الاول 2021 عقب المجازر الدموية التي شهدتها تلك القرى والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين)، وشددت الدايني على (ايلاء اهتمام خاص بمجريات العملية الانتخابية في قضاء المقدادية الذي يشهد صراعات حزبية بين قوى سياسية، وصراعات مسلحة بين مجاميع وجهات ما يهدد نزاهة الانتخابات ومصادرة اصوات الناخبين بالإكراه كما حدث في الانتخابات الماضية)، ودعت الى (خطة عاجلة بين الدوائر الامنية والخدمية لإعادة النازحين الى مناطقهم والاعداد لمرحلة الانتخابات المقبلة بآليات تضمن حقوق الجميع بعيدا عن اساليب ولغات السلاح والتهديد)، مطالبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بــ (نشر قوات الفرقة الخاصة وقوات من بغداد خلال عمليات الاقتراع والتصويت في مناطق المقدادية والوحدات الإدارية الاخرى التي تشهد صراعات سياسية او مسلحة).

غزارة الامطار

وفي سياق آخر ،قال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية رعد التميمي لــ (الزمان) امس ان ( امطار اذار اسهمت في تامين رية سقي لأكثر من 400 الف دونم من المحاصيل الزراعية بالإضافة الى اكثر من 90 الف من البساتين على مستوى ديالى)، مؤكدا ان (غزارة الامطار دفعت الى تقليص اطلاقات المياه من 3 سدود مائية في ديالى منها حمرين ما خفض الضغط على خزينها بنسبة بلغت 50 بالمئة)، واشار الى انه (لو لم تكمن هناك امطار لكان الوضع صعب وتطلب الامر ضخ كميات كبيرة من المياه من اجل سقي المحاصيل المشمولة بالخط الزراعية ، ناهيك عن البساتين وهذا ما يفسر زيادة الخزين في بعض السدود مؤخرا). بدوره ،قال قائممقام قضاء مندلي مازن أكرم لـ ( الزمان ) امس ان ( انحراف مسارات تدفق السيول على الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة مندلي وقزانية ومناطق اخرى حمل ايجابيات مهمة ابرزها انها ابتعدت عن 6 مناطق تضم حقول الالغام والتي كانت تنقل بعضها السيول في السنوات الماضية)،واضاف ان (مندلي وقزانية لم تسجل حمل السيول اي الغام للعام الثالث على التوالي ما بدد هواجس 70 الف نسمة من سكنة مناطق الحدود بشكل عام لان الالغام كانت تذهب باتجاه الاراضي الزراعية ما يشكل خطرا على حياة الأهالي )، مشيرا الى ان (ملف حقول الالغام بيد وزارة الدفاع باعتبارها المعنية به وكان هناك تحرك لرفعها قبل 2014 لكن بسبب احداث حزيــــــران انذاك توقف كل شيء ). وكان قائممقام قضاء مندلي قد اشار الى ان (سيولا خفيفة تدفقت في 4 وديان حدودية ابرزها ترلساق وحران وطلهاوه شرق مندلي بعد هطول امطار خلال الليل )، مؤكدا ان (السيول لا تشكل خطرا على القرى الحدودية او الطرق الممتدة منها ) ، لافتا الى ان (اعلان حالة الطوارئ مستبعدة حاليا)، مشيرا الى ان (معدلات هطول الامطار اقل من المتوقع بكثير وهي خامس موجة سيول تتدفق على مناطق الشريط الحدودي خلال العام الجاري).