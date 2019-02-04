عمليات بغداد تواصل إزالة الكتل الكونكريتية من قلب العاصمة

بغداد – الزمان

رفعت قيادة عمليات بغداد الكتل الكونكريتية عن منطقة بارك السعدون امس في اطار خططها لفتح الطرق والشوارع المغلقة بهدف التخفيف من حدة الازدحام المروري .وقالت القيادة في بيان امس ان (اللواء الركن حامد جار الله أشرف على عملية فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية في منطقة بارك السعدون وسط بغداد). وازالت القوات الامنية ، السيطرة الامنية التي كانت ترابط قرب مستشفى الراهبات بالكرادة منذ سنوات طويلة. وشهد شارع ابو نؤاس في الآونة الاخيرة ازالة الكتل الكونكريتية من الازقة والطرق الفرعية ما اثار الارتياح لدى مستخدمي الطرق.من جهتها اعلنت امانة بغداد عن اعادة افتتاح شارع يربط الكرادة داخل بالمسرح الوطني المغلق منذ 14 سنة.وقالت الأمانة في بيان انه (بالتنسيق مع القوات الأمنية تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح زقاق 12 ضمن المحلة 903 الذي يربط الكرادة داخل بالمسرح الوطني)، مضيفة أن (الملاكات شرعت بحملة تنظيف وغسل الشارع المغلق منذ سنة 2005).