عمليات بغداد تفتح طرقاً مغلقة في الميكانيك والمعامرة والعلاوي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

فتحت عمليات بغداد طرقا مغلقة في جانب الكرخ ببغداد. وقال بيان امس انه (تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي افتتح المعاون الامني لقائد عمليات بغداد لجانب الكرخ طريقين مغلقين في منطقتي الميكانيك، والمعامرة).

وأوضح البيان أن (عددا من ضباط فرقة المشاة السابعة عشر ومن اللواء الرئاسي وبحضور شيوخ و وجهاء منطقة الدورة ورئيس المجلس المحلي لمنطقه الميكانيك حضروا الافتتاح) واشار البيان الى أن (ابناء المنطقة عبروا عن فرحتهم بفتح الطرق التي تخفف عن كاهل ابناء المنطقة وسعادتهم باستمرار قيادة عمليات بغداد بتنفيذ خططها المرسومة لفتح جميع طرق بغداد المغلقة).

كما افتتحت العمليات الطريق المحاذي لوزارة الخارجية الرابط بين منطقة العلاوي وساحة فندق الرشيد (الخرطوم) بمنطقة كرادة مريم ، وذلك ضمن خطتها تسهيل انسيابية المركبات وانهاء الاختناقات المرورية. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قيادة عمليات بغداد بسبب ما وصفه بعدم اهتمامها بمطالب أهالي العاصمة.

وقال مكتب الكعبي في بيان امس إن (لجنتي الأمن والدفاع والخدمات والإعمار النيابيتين عقدتا اجتماعاً في البرلمان بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ومدير عام مديرية المرور العامة وممثلي أمانة بغداد وقائممقام مدينة الشعــــب ومدير عام بلدية الشعب). ونقل البيان عن الكعبي قوله إن (عدم حضور قيادة عمليات بغداد لهذا الاجتماع الخدمي دليل على عدم اهتمام القيادة بمطالب أهالي بغداد بشكل عام وأبناء مناطق الشعب والحسينية والمناطق المجاورة لها بشكل خاص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها).