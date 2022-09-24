الإطاحة بمسيء للمقدسات الدينية ومتهم يسرق كابلات شركات نفطية

عمليات بغداد تعيد فتح جسر الجمهورية بعد إغلاقه لإجراء ممارسة أمنية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اعادت قيادة عمليات بغداد، فتح جسر الجمهورية بعد اغلاقة لمدة نصف ساعة بالكتل الكونكريتية لاجراء ممارسة امنية . وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته |(الزمان) امس إنه (تم قطع الجسر لمدة نصف ساعة ،وهذا الاجراء ضمن الممارسات الأمنية التي تجريها القطعات الامنية).وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق فاد مصدر أمني ، بإغلاق الجسر. وذكر المصدر، ان (القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية لأسباب غير معروفة). فيما نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني ،في القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي.

وذكر بيان تلقت (الزمان) امس انه (وبعد ظهور أحد الاشخاص في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،أساء فيه إلى المقدسات الدينية وبما يهدد السلم المجتمعي، ونتيجة لتعاون المواطنين ،تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه). واعتقلت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، متهما بسرقة كابلات شركات نفطية عاملة في المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (وبعد ورود عدة شكاوى بشأن سرقة كابلات المغذية للابار النفطية الخاصة بالشركات النفطية ،مما تسبب بتعطيل العمل في البعض منها ،وجه قائد شرطة ميسان بتشكيل فريق عمل باشرافه وبرئاسة مدير قسم المكافحة العقيد حيدر علوان ماهود ونخبة من الضباط الاكفاء)، واضاف ان (الفريق باشر عمله وجمع المعلومات من المصادر الموثوقة ،حيث تم نصب كمين محكم بالقرب من احدى الشركات وبالاشتراك مع القوة الضاربة نتج عنه الاطاحة باحد المتهمين بالجرم المشهود، وهو يقوم بعملية سرقة القابولات المغذية للابار ،كما ضبط بحوزته ادوات قطع ومعدات ثانوية تستخدم لنفس الغرض). وفي الموصل ، أخمدت فرق الدفاع المدني ،حريقاً أندلع داخل محطة كهرباء 400 بالجانب الأيمن من المدينة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران التي اندلعت في حاويات النحاس، وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى باقي الحاويات). وكانت فرق الاطفاء ،قد كافحت حريق نشب داخل دار تراثي قديم مشيد من الخشب والطابوق يحتوي على شناشيل خشبية بالتزامن مع إنقاذ عائلة من داخل الدار قرب الحضرة القادرية ببغداد. واشار البيان الى ان (الفرق استنفرت طواقمها وطوقت النيران من أربع محاور لتمنع امتداد الحريق إلى الشوارغر التراثية القديمة الملاصقة لموقع الحادث مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الدار المحترق لإنقاذ عائلة تقطن فيه ،برغم من تساقط أجزاء البناء المتهالكة على رجال الدفاع المدني ،لكن اصرارهم اتى بإنقاذ العائلة وانهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية).

عملية نوعية

من جهة اخرى ،القت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، القبض على مطلوب للقضاء في مدينة الموصل. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (القوة نجحت في القاء القبض على المكنى أبو أمير، المطلوب وفق المادة 4 إرهاب بعملية نوعية استباقية بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى للحشد)، مؤكدا (تسليم المتهم للجهات المختصة لينال جزاءه العادل). ونفذت قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد في وقت سابق ،عملية امنية مشتركة مع الجيش في المحافظة. وقال بيان ان(قطعات الحشد متمثلة بمديرية المتفجرات والاستخبارات والطبابة وأقسام قيادة العمليات من الاستخبارات والعمليات والإعلام وألوية 21 و 58 شرعت بالاشتراك مع الجيش والشرطة النهرية لتفتيش جزرات الزاب الأعلى والكشاف جنوب الموصل). وقتلت قوة أمنية، داعشيا في قاطع عمليات الجزيرة.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تابعته (الزمان) امس انه (ومن خلال المتابعة الميدانية والرصد المستمر، تمكنت القوات الأمنية في قيادة القوات البرية ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة من قتل احد عناصر عصابات داعش ، وذلك بعد محاولته التسلل بالويادن قادما من أحدى الأوكار شمالي غربي راوة)، مشيرا الى ان (قوة من قيادة عمليات الجزيـرة ،شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية).