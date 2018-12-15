عمليات بغداد تباشر برفع 35 سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة

بغداد – قصي منذر

باشرت قيادة عمليات بغداد برفع 35 سيطرة في جانبي الرصافة والكرخ بالعاصمة. وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح امس ان (بغداد تشهد وضعا امنيا جيدا وهناك تعاون بين المواطنين والقوات الامنية)، واضاف انه (سيتم رفع 35 سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة), مشيرا الى ان (22 سيطرة سترفع من جانب الرصافة و13 سيطرة سترفع من جانب الكرخ)، وتابع انه (كما سيتم رفع 36 مرابطة من جانب الرصافة و34 اخرى من جانب الكرخ)، مؤكدا (رفع ثلاث سيطرات من مدينة الصدر).

ودعا مواطنون الى رفع القيود المفروضة على سائقي المركبات الراغبين بعبور المنطقة الخضراء بعد سريان قرار فتحها، فيما وجّه رئيس الوزراء بتمديد ساعات فتح الخضراء الى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل.وافتتحت السلطات الأمنية الأثنين الماضي المنطقة الخضراء لمدة خمس ساعات تبدأ من الساعة الخامسة مساءً الى الساعة العاشرة مساءً لمدة تجريبية تمتد لأسبوعين. وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الاربعاء بـ(تمديد ساعات فتح المنطقة الى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل)، مؤكدًا ان (قرار إفتتاح المنطقة الخضراء لا رجعة عنه بالرغم من وجود محاولات من البعض لإعاقة ذلك). ورحب مواطنون بالقرار لكونه يسهم في الحد من أزمة المرور لكنهم دعو الى تخفيف القيود المفروضة على سائقي المركبات الراغبين بعبور المنطقة . واوضحوا لـ (الزمان) امس ان (على سائق المركبة ابراز احد المستمسكات الاربعة اذا رغب بعبور المنطقة الخضراء )، مطالبين بـ(رفع هذا الشرط لكي لا يؤدي الى ارباك ويفرغ القرار من محتواه). وتمنوا ان يوعز عبد المهدي بفتح المنطقة الخضراء خلال ساعات الذروة المتمثلة بوقت دوام المؤسسات الحكومية وعودتهم الى منازلهم من اجل تسهيل تحركهم)، مشددين على (ضرورة ان تولي الحكومة الاهمية اللازمة لمطالب المواطنين وتصغي الى صوتهم). من جهة اخرى ألقت قوة أمنية القبض على متهم بالانتماء لتنظيم لعصابات بجانب الكرخ في بغداد.ونقل بيان لوزارة الداخلية عن الناطق باسمها قوله ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم يعمل مع عصابات داعش الارهابية ينتمي إلى مايسمى ولاية نينوى)، موضحا ان (عملية إلقاء القبض تمت بجانب الكرخ في بغداد بجهد استخباري تمثل في ملاحقة المتهم في اكثر من مكان حتى القي القبض عليه واتخذت الاجراءات القانونية بحقه).