عمليات التجميل تستهوي الفنانين – فائز جواد

يبدو ان عمليات التجميل التي تقوم بها عيادات طبية ومتخصصة داخل وخارج العراق بدات تستقبل الفنانين العراقيين من الذكور بعد مانجحت عشرات العمليات لعدد من الفنانات وغيرت من بعض اعضاء وجوهن وخاصة الانف واليوم بدات تلك العيادات تستقبل عدد من الممثلين والاعلاميين المعروفين لذات الهدف وتغيير بعض من اجزاء الوجه وشد البشرة لتغيير الاعمار من الاكبر الى الاصغر ويبدو ان البعض استهوتهم هذه العمليات التي هي مخصصة للفنانات قبل الفنانين وبالتالي تاثرت شريحة الفنانين والاعلاميين بعدد من الفنانين العرب الذين حرصو اعلى اجراء عمليات التجميل وتغيير احجام الانوف وشد الشرة لتغييراعمارهم الى الاصغر في وقت ان عمليات التجميل التي يقوم بها البعض هي مرفوضة من قبل المشاهدين وعشاق هذا الفنان او تلك الشخصية التي عشقها الجمهور على طبيعته وان تقدم العمر وظهور التجاعيد وشيب الشعر هو من طبيعة البشر بعد تقدم العمر وان عمليات التجميل احيانا تتلاعب بخلقة الباري عزوجل وتشوه البشرة بدل تجميلها وان تلك العمليات ربما هي اختصاص بعض الفنانات اللواتي يحرصن على تغيير بعض الانوف وشد البشرة وهي لاتنفع بل تشوه بعض اشكال الفنانين الذين يتاثرون بعمليات مشاهير الفنانين ، فاحذروا من عمليات التجميل .