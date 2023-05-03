عملاق تكنولوجي يمنع بعض موظفيه من استخدام تشات جي بي

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬سامسونغ‭ ‬إلكترونيكس‭” ‬امس‭ ‬أنها‭ ‬منعت‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬مثل‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬إشارتها‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬داخلية‭ ‬إلى‭ “‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬مفرط‭” ‬لهذه‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وخلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أصدرت‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ “‬غولدمان‭ ‬ساكس‭”‬،‭ ‬قرارات‭ ‬بحظر‭ ‬أو‭ ‬تقييد‭ ‬استخدام‭ ‬منصات‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭.‬

وأبهرت‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الفائت،‭ ‬المستخدمين‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الإجابة‭ ‬بوضوح‭ ‬ودقّة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬صعبة،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬كتابة‭ ‬أغان‭ ‬أو‭ ‬شيفرات‭ ‬برمجية،‭ ‬وحتى‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬امتحانات‭.‬

وأوضح‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ “‬سامسونغ‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الشركة‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬قسم‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬والأدوات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المنزلية‭.‬

وأشارت‭ ‬مذكرة‭ ‬داخلية‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬نصها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سامسونغ‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬لاستخدام‭ ‬خدمات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ “‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬فعالية‭ ‬العمل‭ ‬ويُسره‭”.‬

وأضافت‭ ‬سامسونغ‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬أنه‭ “‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬جاهزة،‭ ‬نمنع‭ ‬موقتاً‭ ‬استخدام‭ ‬خدمات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭”.‬

ولفتت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أحيطت‭ ‬علماً‭ ‬بـ‭”‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬مفرط‭” ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬من‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬سامسونغ،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭.‬

وأوصت‭ ‬الوثيقة‭ ‬الموظفين‭ ‬بعدم‭ ‬تحميل‭ ‬معلومات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعملهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬عندما‭ ‬يتصلون‭ ‬بها‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭.‬