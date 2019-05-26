عملاق‭ ‬التجهيزات‭ ‬الرياضية‭ ‬الامريكية‭ ‬تعتزم‭ ‬وقف‭ ‬خفض‭ ‬عائدات‭ ‬الحوامل

نيويورك–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أبدت‭ ‬شركة‭ ‬«نايكي»‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬للتجهيزات‭ ‬الرياضية،‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬خفض‭ ‬عائدات‭ ‬العقود‭ ‬الرعائية‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بالرياضيات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حملهن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬أميركية،‭ ‬بعد‭ ‬جدل‭ ‬كبير‭ ‬أثارته‭ ‬المسألة‭ ‬مؤخرا‭.‬

ونقلت‭ ‬«نيويورك‭ ‬تايمز»‭ ‬عن‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬ساندرا‭ ‬كوريون–جون‭ ‬قولها‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬أرسلت‭ ‬الى‭ ‬الصحيفة‭ ‬«أقرينا‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬نايكي‭ ‬يمكنها‭ ‬القيام‭ ‬بأكثر‭ ‬(مما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬حاليا)،‭ ‬وثمة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لصناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬مجتمعة،‭ ‬بتطوير‭ ‬دعم‭ ‬أفضل‭ ‬للرياضيات»‭.‬

وبحسب‭ ‬الصحيفة،‭ ‬تعتزم‭ ‬نايكي‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬اقتطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬الرياضيات‭ ‬الحوامل‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬تربطهن‭ ‬بالشركة،‭ ‬والتي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تطبقها‭ ‬لفترة‭ ‬تمتد‭ ‬12‭ ‬شهرا‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انضمام‭ ‬نجمة‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الأميركية‭ ‬أليسون‭ ‬فيليكس‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬منتقدي‭ ‬شركة‭ ‬«نايكي»،‭ ‬واتهامها‭ ‬بمعاقبة‭ ‬الرياضيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يوقفن‭ ‬مسيرتهن‭ ‬موقتا‭ ‬بداعي‭ ‬الحمل‭.‬

وكتبت‭ ‬فيليكس،‭ ‬العداءة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتوجة‭ ‬بست‭ ‬ذهبيات‭ ‬أولمبية،‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬«نيويورك‭ ‬تايمز»‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬نايكي‭ ‬عرضت‭ ‬تخفيض‭ ‬عقد‭ ‬رعايتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬المضمار‭ ‬خلال‭ ‬حملها‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وتحدثت‭ ‬نجمة‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬مزاعم‭ ‬مماثلة‭ ‬لمواطنتيها‭ ‬أليسيا‭ ‬مونتانو‭ ‬وكارا‭ ‬غوتشر‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬للصحيفة‭ ‬الأميركية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وكتبت‭ ‬العداءة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مونتانو‭ ‬وغوتشر‭ ‬«أخبرتا‭ ‬قصصا‭ ‬ندرك‭ ‬صحتها‭ ‬نحن‭ ‬الرياضيات،‭ ‬لكننا‭ ‬نخشى‭ ‬للغاية‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬علنا:‭ ‬اذا‭ ‬أردنا‭ ‬الانجاب‭ ‬نخاطر‭ ‬بتخفيض‭ ‬عائدات‭ ‬رعاتنا‭ ‬خلال‭ ‬الحمل‭ ‬وبعده»‭.‬

تابعت‭ ‬«هذا‭ ‬أحد‭ ‬الامثلة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬القواعد‭ ‬تصنع‭ ‬غالبا‭ ‬لمصلحة‭ ‬الرجال‭ ‬ومن‭ ‬قبلهم»‭.‬

وقالت‭ ‬فيليكس‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬مولودة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمر‭ ‬الماضي،‭ ‬إنها‭ ‬قررت‭ ‬تأسيس‭ ‬عائلة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬برغم‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتجديد‭ ‬عقد‭ ‬رعايتها‭ ‬مع‭ ‬نايكي‭ ‬والذي‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬2017‭.‬

وأشارت‭ ‬فيليكس‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نايكي‭ ‬عرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقدا‭ ‬أقل‭ ‬بسبعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬السابقة‭ ‬«إذا‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬قيمتي‭ ‬الآن،‭ ‬أنا‭ ‬أتقبل‭ ‬ذلك»‭.‬

وعندما‭ ‬طالبت‭ ‬بضمانات‭ ‬لعدم‭ ‬تغريمها‭ ‬اذا‭ ‬حققت‭ ‬ارقاما‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مستوياتها‭ ‬الاعتيادية‭ ‬«في‭ ‬الأشهر‭ ‬المحيطة‭ ‬بالولادة»،‭ ‬اعترضت‭ ‬نايكي‭.‬

وأشارت‭ ‬فيليكس‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أولمبية‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المظفرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الصيفية‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬شركات‭ ‬التجهيزات‭ ‬مع‭ ‬الرياضيات‭.‬