عمرو موسى لـ (الزمان):يجب معالجة اكتئاب الشارع المصري فوراً

​‭ ‬القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اثارت‭ ‬عودة‭ ‬ناشطين‭ ‬سياسيين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬جدلا‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬الاحتقان‭ ‬السياسي‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬والذي‭ ‬استغلته‭ ‬الكتائب‭ ‬الالكترونية‭ ‬للإخوان‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬الجماهير‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬تحدثت‭ ‬للزمان‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجرته‭ -‬الزمان‭ ‬–‭ ‬معه‭ ‬امس‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬حالة‭ ‬الاحتقان‭ ‬والاكتئاب‭ ‬السائدة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬،وأضاف‭ ‬موسى‭ ‬الذي‭ ‬عايش‭ ‬المسؤولية‭ ‬طوال‭ ‬حكم‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬،‭ ‬إننا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الحوار‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬والمهم‭ ‬هو‭ ‬تفعيل‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬​فيما‭ ‬أعادت‭ ‬عودة‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬وائل‭ ‬غنيم‭ ‬وأحد‭ ‬قادة‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أجواء‭ ‬ثورة‭ ‬يناير،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬تشهد‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬بفعل‭ ‬الاحتقان‭ ‬السياسي‭ ‬والأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الديون‭ ‬الخارجية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬158‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وتحميل‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬الشعب‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2013‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬450‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬وائل‭ ‬غنيم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬قال‭ ‬عماد‭ ‬حمدى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬الكرامة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬وائل‭ ‬غنيم‭ ‬كمواطن‭ ‬مصري‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يقضي‭ ‬اجازته‭ ‬وسط‭ ‬أسرته‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وائل‭ ‬غنيم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬شخص‭ ‬سياسي‭ ‬ولكن‭ ‬الأضواء‭ ‬سلطت‭ ‬عليه‭ ‬كأحد‭ ‬ابرز‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شقيق‭ ‬وائل‭ ‬غنيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مودعا‭ ‬بالسجن‭ ‬وهذا‭ ‬انتهاك‭ ‬واضح‭ ‬للقانون‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أبدى‭ ‬الإعلامي‭ ‬المصري‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬عدم‭ ‬ترحيبه‭ ‬بعودة‭ ‬وائل‭ ‬غنيم‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬المتآمرين‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬والذي‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬لصالح‭ ‬جهات‭ ‬أجنبية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ومع‭ ‬انتهاء‭ ‬لجان‭ ‬الإعداد‭ ‬للحوار‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬استعدادا‭ ‬لبدء‭ ‬الحوار‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬داوود‭ ‬الأمين‭ ‬المساعد‭ ‬للجنة‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬بالحوار‭ ‬الوطني‭ ‬أننا‭ ‬طالبنا‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬ونحن‭ ‬لسنا‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬الآلاف‭ ‬داخل‭ ‬السجون‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الحوار‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬وإن‭ ‬كنا‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬طل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬كشف‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬عيطة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحوار‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬سجين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬وإننا‭ ‬لسنا‭ ‬راضون‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أبدت‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ترحيبها‭ ‬باختيارات‭ ‬مقرري‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬باعتبارهم‭ ‬كفاءات‭ ‬تعكس‭ ‬التنوع‭ ‬السياسي‭ ‬والفكري‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مقرروا‭ ‬لجان‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬استعدادهم‭ ‬للاستماع‭ ‬لجميع‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬الحوار‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الجماهير‭ .‬

​