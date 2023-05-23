عمرو‭ ‬موسى‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬مخططات‭ ‬أجنبية‭ ‬منذ‭ ‬الخمسينات‭ ‬حاولت‭ ‬الإيقاع‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان

احباط محاولة مسلحين التسلل داخل الأراضي المصرية
القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أنّ مصر أحبطت «مخططا إرهابيا» للقيام بأعمال تخريبية داخل مصر انطلاقاً من حدود السودان. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى مصر عبر معبر أرقين للقيام بعمليات إرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت على علم كامل بأسماء تلك المجموعة اذ تمّ إلقاء القبض عليهم عند وصولهم إلى المعبر. ولم يحدد المصدر جهة ارتباط المتسللين. وتم إبلاغ رئيس المخابرات المصرية حين كان برفقة الرئيس السيسي في قمة جدة.
وأوضح المصدر أنّ مصر تدرك أبعاد ما يجرى في السودان وأن هناك قوى داخلية وخارجية تسعى إلى زعزعة الأوضاع في مصر من خلال السودان لإرباك الجهود المصرية خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، ومن هذا المنطلق بحسب المصدر، فإن مصر ورغم حرصها على وقف الاقتتال في السودان حفاظا على شعبه وسلامة أراضيه فإنها تدعم الجيش الوطني وهو موقف ثابت في السياسة المصرية عبّر عنه الرئيس في مؤتمر جدة.
في السياق ذاته أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة للزمان أنّ لمصر دورا أساسيا في السودان انطلاقا من العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين رغم أن تلك العلاقات تعرضت للاهتزاز بفعل سياسات خاطئة منذ خمسينيات القرن الماضي وكذلك مخططات أجنبية حاولت الإيقاع بين البلدين، وأضاف أنّ خصوصية تلك العلاقات تتطلب منا دورا أساسيا ونشطا على مختلف المستويات تقضي على محاولات الاستبعاد من الاتصالات الجارية حاليا.
فيما أكد محللون سياسيون أنّ مصر ليست بمعزل عن التأثيرات السلبية للصراع الداخلي في السودان والتي ستنعكس بشكل مباشر على ملفات إقليمية واقتصادية، وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي هاني سليمان أن الأزمة السودانية تشكل احد اهم التحديات التي ستؤثر على الدولة المصرية ويمكن لهذا الصراع أن ينعكس بشكل سلبي على العديد من الملفات السياسية ومنها احتمالية ظهور نظام سياسي سوداني قد لا يكون متوافقا مع مصر وهو ما سوف يؤثر على العلاقات بين البلدين. كما أن استمرار هذا الصراع سيؤثر على التنسيق بين مصر والسودان في ملف سد النهضة والضغط على دولتي المصب. كما يمكن أن تستغله تنظيمات إرهابية للضغط على الأمن القومي المصري مستغلة الحدود الطويلة بين البلدين .
وقال المحلل السياسي علي رجب أن التحديات الأمنية أخطر ما تواجهه مصر في أحداث السودان من خلال مجموعات إرهابية سوف تحاول التسلل إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية فضلا عن التحديات الإقتصادية بفعل تدفق اللاجئين السودانيين وهو الأمر الذي يتطلب دعما دوليا لمواجهة تلك التحديات، واستبعد الخبير في الجماعات الإسلامية أحمد سلطان تدخل مصر عسكريا في الصراع الدائر حاليا رغم التأثيرات السلبية لاستمرار هذا الصراع.