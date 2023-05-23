عمرو‭ ‬موسى‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬مخططات‭ ‬أجنبية‭ ‬منذ‭ ‬الخمسينات‭ ‬حاولت‭ ‬الإيقاع‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان

احباط‭ ‬محاولة‭ ‬مسلحين‭ ‬التسلل‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬المصرية‭ ‬

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬أحبطت‭ ‬‮«‬مخططا‭ ‬إرهابيا‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تخريبية‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬السودان‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تلقت‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬أرقين‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬إرهابية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬كامل‭ ‬بأسماء‭ ‬تلك‭ ‬المجموعة‭ ‬اذ‭ ‬تمّ‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المعبر‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬المصدر‭ ‬جهة‭ ‬ارتباط‭ ‬المتسللين‭. ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬تدرك‭ ‬أبعاد‭ ‬ما‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السودان‭ ‬لإرباك‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬ورغم‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الاقتتال‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬شعبه‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‭ ‬فإنها‭ ‬تدعم‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬المصرية‭ ‬عبّر‭ ‬عنه‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬جدة‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬لمصر‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬تعرضت‭ ‬للاهتزاز‭ ‬بفعل‭ ‬سياسات‭ ‬خاطئة‭ ‬منذ‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وكذلك‭ ‬مخططات‭ ‬أجنبية‭ ‬حاولت‭ ‬الإيقاع‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬خصوصية‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬تتطلب‭ ‬منا‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬ونشطا‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬محاولات‭ ‬الاستبعاد‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬محللون‭ ‬سياسيون‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬للصراع‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والتي‭ ‬ستنعكس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬ملفات‭ ‬إقليمية‭ ‬واقتصادية،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬هاني‭ ‬سليمان‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬تشكل‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬ويمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬السياسية‭ ‬ومنها‭ ‬احتمالية‭ ‬ظهور‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬سوداني‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬متوافقا‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬دولتي‭ ‬المصب‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستغله‭ ‬تنظيمات‭ ‬إرهابية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬مستغلة‭ ‬الحدود‭ ‬الطويلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬علي‭ ‬رجب‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬أخطر‭ ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعات‭ ‬إرهابية‭ ‬سوف‭ ‬تحاول‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬بفعل‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬السودانيين‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬دعما‭ ‬دوليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التحديات،‭ ‬واستبعد‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬أحمد‭ ‬سلطان‭ ‬تدخل‭ ‬مصر‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬حاليا‭ ‬رغم‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭.‬