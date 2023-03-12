عمرو‭ ‬موسى‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬مفاجئ‭ ‬لواشنطن‭ ‬وايجابي‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬عربية

ترحيب‭ ‬مصري‭ ‬يعقبه‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬

وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬الأسبق‭:‬العراق‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لعبا‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​أثار‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إتفاق‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بوساطة‭ ‬صينية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬واسعة‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثير‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬رأى‭ ‬سياسيون‭ ‬كبار‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬عجلة‭ ‬التطبيع‭ ‬باتت‭ ‬معاقة‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬كما‭ ‬وجد‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق‭ ‬يهود‭ ‬باراك‭. ‬فيما‭ ‬رحبت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬بالاتفاق‭ ‬ورأت‭ ‬فيه‭ ‬عامل‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬اللافت‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬للزمان‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬إسمها‭ ‬أن‭ ‬الإتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬فتور‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬توتر،‭ ‬اذ‭ ‬كانت‭ ‬السعودية‭ ‬تعتبر‭ ‬مصر‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران،‭ ‬وانعكس‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬إسم‭ ‬كوبري‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬إلى‭ ‬إسم‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ .‬

​‭ ‬وقال‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬آثاره‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المرتبكة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كالعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‭ ‬وسوف‭ ‬يدخل‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬لو‭ ‬صدقت‭ ‬النوايا،‭ ‬وأضاف‭ ‬موسى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬جاء‭ ‬مفاجئاً‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬بين‭ ‬الصديق‭ ‬الأول‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهو‭ ‬السعودية‭ ‬والعدو‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬إيران،‭ ‬وأعتبر‭ ‬السياسي‭ ‬المصري‭ ‬المخضرم‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬فكر‭ ‬استراتيجي‭ ‬متقدم‭ ‬أخد‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الضيقة‭ .‬

‭ ‬وأتفق‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬وقال‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬تعد‭ ‬ضربة‭ ‬قاسمة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬إيران‭ ‬كفزاعة‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬وعُمان‭ ‬لعبتا‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬حيث‭ ‬استضاف‭ ‬العراق‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬واستغل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬علاقاته‭ ‬الطيبة‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬كمصر،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬السعودية‭ ‬تعتبرها‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭: ‬إننا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬أصبحت‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬تنظر‭ ‬لمصالحها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخرين،‭ ‬وقال‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الفقي‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬والخبير‭ ‬السياسي‭ ‬أنه‭ ‬نادى‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بالحوار‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كتركيا‭ ‬وإيران‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬المنطقة‭ ‬والحوار‭ ‬ليس‭ ‬معناه‭ ‬أن‭ ‬ينصاع‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬لشروط‭ ‬الآخر‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬لحلول‭ ‬وسط‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ . ‬واعتبر‭ ‬احمد‭ ‬قذاف‭ ‬الدم‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬الليبي‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬خطوة‭ ‬شجاعة‭ ‬وحكيمة‭ ‬ستنعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المتوترة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬ولبنان‭ ‬والعراق‭ ‬وستجعل‭ ‬السعودية‭ ‬لاعب‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬علق‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬عز‭ ‬العرب‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الدراسات‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الأهرام‭ ‬أن‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬ليس‭ ‬إتفاق‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬السعودية‭ ‬الجديدة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وتجاوز‭ ‬الخلافات‭ .‬

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