عمرو‭ ‬موسى‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬مفاجئ‭ ‬لواشنطن‭ ‬وايجابي‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬عربية

ترحيب مصري يعقبه تغيير اسم جسر الملك سلمان
وكيل المخابرات الأسبق:العراق وسلطنة عمان لعبا دورا مهما بين الرياض وطهران
القاهرة -مصطفى عمارة
أثار الإعلان عن إتفاق السعودية وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية ردود فعل واسعة نظرا لتأثير هذا الإتفاق على الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما في إسرائيل التي رأى سياسيون كبار فيها ان عجلة التطبيع باتت معاقة عن الحركة في الخليج، كما وجد ذلك رئيس الحكومة الأسبق يهود باراك. فيما رحبت مصر في بيان للخارجية بالاتفاق ورأت فيه عامل استقرار في الخليج ، لكن اللافت بحسب مصادر مطلعة للزمان طلبت عدم ذكر إسمها أن الإتفاق الإيراني السعودي سيزيد من فتور العلاقات المصرية السعودية التي تمر بمرحلة توتر، اذ كانت السعودية تعتبر مصر الذراع العسكري لها في مواجهة إيران، وانعكس ذلك في قرار سريع في تغيير إسم كوبري الملك سلمان بالقاهرة إلى إسم أحد قادة الجيش المصري .
وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في تصريح لمراسل -الزمان- في القاهرة امس أن هذا الاتفاق سوف يكون له آثاره الإيجابية على المناطق المرتبكة في العالم كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وسوف يدخل المنطقة في مرحلة مختلفة من التعاون لو صدقت النوايا، وأضاف موسى أن هذا الاتفاق جاء مفاجئاً للولايات المتحدة خاصة أنه جاء بين الصديق الأول للولايات المتحدة وهو السعودية والعدو الأول وهو إيران، وأعتبر السياسي المصري المخضرم عمرو موسى أن تلك الخطوة تعبر عن فكر استراتيجي متقدم أخد في الاعتبار مصالح المنطقة على المصالح الضيقة .
وأتفق مع هذا الرأي اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية الأسبق وقال للزمان أن تلك الخطوة تعد ضربة قاسمة للولايات المتحدة والتي كانت تستخدم إيران كفزاعة للمنطقة، وأضاف أن إيران وعُمان لعبتا دورا كبيرا في هذا الاتفاق، حيث استضاف العراق عددا من الجلسات بين الجانبين واستغل في ذلك علاقاته الطيبة مع الطرفين.
وعن تأثير هذا الاتفاق على دول كمصر، والتي كانت السعودية تعتبرها الذراع العسكري لها في مواجهة إيران قال اللواء محمد رشاد: إننا في عالم أصبحت فيه كل دولة تنظر لمصالحها حتى لو كان هذا على حساب الآخرين، وقال د. مصطفى الفقي المستشار السياسي السابق للرئيس مبارك والخبير السياسي أنه نادى منذ فترة طويلة بالحوار العربي مع الدول المؤثرة في المنطقة كتركيا وإيران لتحقيق مصالح المنطقة والحوار ليس معناه أن ينصاع كل طرف لشروط الآخر بل يمكن الوصول لحلول وسط في الكثير من القضايا . واعتبر احمد قذاف الدم الخبير السياسي الليبي أن الاتفاق الإيراني السعودي خطوة شجاعة وحكيمة ستنعكس ايجابيا على المناطق المتوترة في المنطقة كسوريا واليمن ولبنان والعراق وستجعل السعودية لاعب أساسي في المنطقة.
فيما علق د. محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز دراسات الأهرام أن المفاجأة في هذا الإتفاق ليس إتفاق السعودية وإيران بل في الصيني في هذا الإتفاق كما أن هذا الإتفاق يعبر عن السياسة السعودية الجديدة القائمة على حسن الجوار وتجاوز الخلافات .