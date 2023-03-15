علّم اللغة الألمانية جواز سفر لطلاب الطب في سوريا

دمشق‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬متطوعا،‭ ‬يتصفّح‭ ‬طالب‭ ‬الطب‭ ‬محمّد‭ ‬حسن‭ ‬شاشو‭ ‬كتباً‭ ‬باللغة‭ ‬الألمانية‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬نطق‭ ‬الكلمات،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬مستوى‭ ‬يخوّله‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لاتمام‭ ‬دراسته‭ ‬والعمل‭.‬

مع‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬باتت‭ ‬ألمانيا‭ ‬تحديداً‭ ‬حلم‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الطبية‭ ‬لينخرطوا‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفسّر‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المراكز‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تدرّس‭ ‬لغتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬واحد‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬مركزاً‭ ‬اليوم‭.‬

ويقول‭ ‬شاشو‭ (‬23‭ ‬سنة‭) ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬اللغة‭ ‬الألمانية‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬تدريسها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬يتمّ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ناطقين‭ ‬أصليين‭ ‬بها‭”.‬

ويُضيف‭ ‬بينما‭ ‬يجلس‭ ‬قرب‭ ‬بحرة‭ ‬تتوسط‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬عربي‭ ‬تقليدي‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ “‬يستحق‭ ‬هذا‭ ‬العناء‭ ‬والتعب‭ ‬الذي‭ ‬سيتلاشى‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬أخطوها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭”.‬

خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬وجد‭ ‬السوريون‭ ‬أنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬أبواب‭ ‬موصدة‭ ‬لناحية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬سفر‭ ‬إلى‭ ‬غالبية‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تدفّق‭ ‬موجات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬والقصف‭.‬‮ ‬

لكنّ‭ ‬الأطباء‭ ‬شكلوا‭ ‬استثناء‭ ‬مع‭ ‬تمّكنهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬سفر‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬معينة‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها،‭ ‬أبرزها‭ ‬التمكّن‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬اللغة‭ ‬الألمانية‭. ‬ويجدر‭ ‬بالراغبين‭ ‬بتأشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬بعثاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬الأردن‭ ‬أو‭ ‬أربيل‭ ‬لغياب‭ ‬التمثيل‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

يستغلّ‭ ‬شاشو‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬جعفر‭ ‬مصطفى‭ ‬أوقات‭ ‬الفراغ‭ ‬لمراجعة‭ ‬دروسهما‭ ‬باللغة‭ ‬الألمانية‭. ‬ويحاولان‭ ‬التحدّث‭ ‬بها‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬كي‭ ‬يتدرّبا‭ ‬على‭ ‬النطق،‭ ‬وليحفظا‭ ‬المفردات‭ ‬سريعاً‭.‬

ويقول‭ ‬مصطفى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كل‭ ‬من‭ ‬أعرفهم‭ ‬من‭ ‬أصدقائي،‭ ‬إما‭ ‬سافروا‭ ‬أو‭ ‬يستعدون‭ ‬‮ ‬للسفر‭ ‬أو‭ ‬يدرسون‭ ‬قرار‭ ‬السفر‭” ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المتأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬استنزفتها‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬وأنهكت‭ ‬مقدراتها‭. ‬ويتابع‭ ‬الشاب‭ “‬لماذا‭ ‬ألمانيا؟‭ ‬لأنها‭ ‬الوجهة‭ ‬الأسهل‭ ‬والأضمن‭”‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ “‬شهادتها‭ ‬قوية‭ ‬وهناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬فيها،‭ ‬لذا‭ ‬لن‭ ‬أشعر‭ ‬بالغربة‭”.‬

في‭ ‬معهد‭ ‬المركز‭ ‬العربي،‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬معاهد‭ ‬تعليم‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬تسجّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬لتعلّم‭ ‬اللغة‭ ‬الألمانية،‭ ‬نحو‭ ‬سبعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الطبية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يشرح‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ويوضح‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬انصبّ‭ ‬إقبال‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬تعلّم‭ ‬اللغتين‭ ‬الفرنسية‭ ‬والإنكليزية،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأمر‭ ‬تغيّر‭ ‬تباعاً‭ ‬منذ‭ ‬2013‭.‬

ويشرح‭ “‬كان‭ ‬معهد‭ ‬غوته‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬الوحيد‭ ‬المتخصّص‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬الألمانية‭ ‬ويلبّي‭ ‬الحاجة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فهناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬مركزاً‭ ‬ومعهداَ،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬مبكر‭ ‬ليحجزوا‭ ‬مقاعدهم‭”.‬

داخل‭ ‬إحدى‭ ‬قاعات‭ ‬المعهد،‭ ‬يتابع‭ ‬المدرّس‭ ‬عمر‭ ‬فتوح‭ ‬المجاز‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬دمشق،‭ ‬مع‭ ‬طلابه‭ ‬درساً‭ ‬جديداً،‭ ‬ويدرّب‭ ‬عدداً‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬طبية‭ ‬متخصّصة‭.‬

ويشير‭ ‬فتّوح‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬يومه‭ ‬متنقلاً‭ ‬بين‭ ‬معهد‭ ‬وآخر‭ ‬ويلتقي‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬طالب‭ ‬يومياً،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المتعلمين‭ ‬يتوزعون‭ “‬بين‭ ‬طالبي‭ ‬لمّ‭ ‬الشمل‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬وبين‭ ‬طلاب‭ ‬أغلبهم‭ ‬في‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الطبية‭”.‬

ويعيش‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬حالياً‭ ‬نحو‭ ‬924‭ ‬ألف‭ ‬سوري‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬118‭ ‬ألفاً‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬وفق‭ ‬مكتب‭ ‬الهجرة‭ ‬واللاجئين‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬طلب‭ ‬لجوء‭ ‬من‭ ‬سوريين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬2015‭.‬

ومنحت‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬تسهيلات‭ ‬لوصول‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ “‬المؤهلين‭” ‬إلى‭ ‬أراضيها‭ ‬استجابة‭ ‬للنقص‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬خبراء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الألمانية‭ ‬للاندماج‭ ‬والهجرة،‭ ‬ثمة‭ “‬حاجة‭ ‬خاصة‭ ‬للعاملين‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭”. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2021،‭ ‬مارس‭ ‬نحو‭ ‬5‭.‬404‭ ‬أطباء‭ ‬سوريين‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وشكلوا‭ ‬المجموعة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الأجانب‭ ‬الممارسين‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬نقابة‭ ‬الأطباء‭ ‬الفدرالية،‭ ‬متفوقين‭ ‬على‭ ‬رومانيا‭ ‬ثم‭ ‬اليونان‭ ‬والنمسا‭.‬

في‭ ‬سوريا،‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬إحصاءات‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬يهاجرون‭ ‬سنوياً،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬ونقابيين‭ ‬يتحدثون‭ ‬في‭ ‬مقابلات‭ ‬صحافية‭ ‬عن‭ ‬نزيف‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء،‭ ‬سواء‭ ‬الخريجين‭ ‬الجدد‭ ‬أم‭ ‬الممارسين‭ ‬الذين‭ ‬تتوافر‭ ‬لهم‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬برواتب‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وقالت‭ ‬معاونة‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬فاديا‭ ‬ديب‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لإذاعة‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2022‭ ‬إن‭ ‬هجرة‭ ‬الأطباء‭ “‬أمر‭ ‬واقع‭ ‬وحقيقي،‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تمرّ‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭”. ‬وتحدّثت‭ ‬عن‭ “‬اختصاصات‭ ‬أصبحت‭ ‬مفقودة‭ ‬ونادرة‭ ‬مثل‭ ‬الأورام،‭ ‬والعلاج‭ ‬الفيزيائي،‭ ‬والأشعة‭ ‬والتخدير‭”.‬

إزاء‭ ‬النزيف‭ ‬الحاصل،‭ ‬تختلط‭ ‬مشاعر‭ ‬العميد‭ ‬السابق‭ ‬لكلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دمشق‭ ‬الدكتور‭ ‬نبوغ‭ ‬العوا‭ (‬69‭ ‬عاماً‭) ‬بين‭ ‬القلق‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الطبابة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وبين‭ ‬حزنه‭ ‬لسفر‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭.‬

ويقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬المحاضر‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬يُحزنني‭ ‬أن‭ ‬نفقد‭ ‬طلابنا‭ ‬وأبناءنا،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتسلموا‭ ‬الراية‭ ‬التي‭ ‬حملناها‭”.‬

ويضيف‭ “‬أرى‭ ‬طلابي‭ ‬يبدأون‭ ‬بتعلم‭ ‬الألمانية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬دراستهم‭ ‬الأولى،‭ ‬وهذه‭ ‬صافرة‭ ‬الإنذار‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أتلقاها‭ ‬منهم،‭ ‬وأول‭ ‬إِشارة‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭”.‬