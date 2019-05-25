علي (ع) مُثُلٌ وأخلاق – حسين الصدر

-1-

علي (ع) لم يكن غايةً في الشجاعة والبطولة فحسب، بل كان مدرسةً للأخلاق القرآنية بكلّ ما انطوت عليه من مكارم وفضائل

سمع (ع) أصحابَه يسبّون أهل الشام فقال لهم :

” اني أكره لكم ان تكونوا سبّابين ،

ولكنكم لو وصفتم أعمالهم ،

وذكرتم حالهم ،

كان أصوب في القول ، وأبلغ في العُذر

ولو قلتُم مكان سبكم إياهم :

اللهم احقن دماءنا ودماءهم

وأصــــــلح ذات بينــــنا وبينهم وأهدهــــم من ضــــلالهم حــــتى يــــعرف الحقَّ مَنْ جـــــَهِلَه ويرعــــوي عن الغيّ والعــــدوان من لهج به “

اذا كان هذا موقفه من أعدائه فكيف يكون موقفهِ من أوليائه ؟

ليتَ المعنيين بالشأن السياسي عندنا يتأملون في ما تشير اليه هذه القضية من مفاهيم ومعاني … بدل الاستمرار في التراشق بينهم على نحو تعيس لا يرضاه من له مِسْكةٌ من دِينِ وخلق .

-2-

وحين انتصر في معركة الجمل وسمع من كان ينال من السيدة عائشة أَمَرَ بجلده

وعَمَدَ الى ارجاع السيدة عائشة مصحوبةً بالتكريم والوداع الكريم

وكان (ع) قد أرسل معها لخدمتها مجموعة من النساء ألبسهن ثياب الرجال

وفي الطريق كانت تقول :

لقد هتك ستري برجاله ..!!

-3-

حين سيطر معاوية في (صفين) على مصادر المياه ، مَنَعَ الماءَ عَنْ اهل العراق ،

وحال جيشه بينهم وبين الماء حتى أَضرَّ بهم العطش .

وحين أجلى امير المؤمنين جندَ معاوية عن الماء أتاح لهم ان يشربوا منه تماماً كما شرب جنوده

ولو كان قد منع الماء عنهم لاضطرهم الى الخنوع والاستسلام من دون قتال، ولكن انسانيتَه ومروءتَهُ يمنعانه من ذلك .

-4-

كان يقول لجنوده حين يخوض بهم غِمار الحروب :

لا تُجهزوا على جريح

ولا تبعدوا مُدبِرَاً

ولا تصببوا معورا

ولا تروّعُوا النساء بأذى وإنْ شتمنَ أعراضَكم وسببن أمراءَكم

وكان ينهاهم أنْ يتعقبوا جريحا وقع في ساحة المعركة وبه رمق من الحياة وينهاهم أنْ يأسروه …

هذه هي القيافة الفذة التي جَعَلَتْه أنشودة الأبرار على مدى الأعصار وفي شتى الأرجاء والديار .

-5-

وخاطب الامام (ع) واحداً من الذين كانوا يُريدون الإثراء على حساب البائسين والفقراء فقال له :

(اتق الله ،

واردد الى هؤلاء القوم أموالَهُم ،

فانّك ان لم تفعل ، ثم أمكنَنِي الله منكَ لأعذرتُ الى الله فيك ،

ولأضربنَّكَ بسيفي هذا الذي ما ضربتُ به أحداً الاّ دخل النار )

وما أحوجنا اليوم الى مثل هذا الموقف الصارم مع حيتان الفساد وقراصنة نهب المال العام،

اننا لا نسمع الاّ العربدات من دون أن نشهد شيئا من العقوبات والاجراءات .