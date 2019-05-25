على ذمة قلم

علي شهيد المحراب وكفى – علي الشاعر

عندما نستعرض التاريخ نجد ان علي بن ابي طالب استطاع ان يكسب حب الناس كل الناس رغم التباين والاختلاف في الدين والقومية ،،علي بن ابي طالب ،، يعني البلاغة ،، العدالة ،، النبل ،، الانسانية ،، الشجاعة ،، الخلق الرفيع وقبل كل ذلك الايمان بالله .

علي نهج البلاغة والفصاحة والنبوغ وجزالة المعنى ورقي المفرده وسحرها ،علي كتاب السماحة والعقيدة والايمان والسمو الانساني ، علي بن ابي طالب كتاب له اول وليس له اخر ، قدر له الخلود لما فيه من اسرار الايمان والفكر والعقيدة ،، علي فارس الاسلام وسيفه البتار ، علي من احبه احبه الله ورسوله واحب الله ورسوله ،،ليس لانه ابن عم الرسول وصهره ،وليس لانه ابن سيد مكة ، وليس لانه ابو السبطين ، بل لانه علي ولو لم يستحق ذلك لما اصبحت له هذه الصفات والمعاني وكل هذا المجد ،،علي يعني الحق واول المتحمسين له والمدافعين عنه ،، علي الفصاحة واللغة والحكمة والشعر وجمال المعنى وعمق المفردة ، جمع طهارة الوجدان والزهد في الدنيا ،، علي احتل الصدارة دون منازع في فكر الباحثين من العرب والمستشرقين كما أنه الشخصية الوحيدة بعد رسول الله ( ص ) في التاريخ الإسلامي التي استطاعت أن تجمع كل الصفات السامية. علي ليس بطلا في سوح القتال فقط بل بطل امام الدنيا وغرورها ، بصبره ، جلادته ، وتمسكه بالحق ،، الحق الذي افقده الكثير من ابناء قومه بل وحتى المقربين منه.

علي بن ابي طالب درس لم ولن ينته وأسم طرزه التاريخ بحروف من ذهب ،، وسيرة رجل عظيم وفارس امة وقديس عقيدة تفتخر به الاجيال.

اليوم ونحن نعيش ذكرى استشهاده نشعر بالحـــزن والالم والخيبة لاننا اعتدنا ان نطــــــــالع وجوها غادر ملامحها الايمان ونسمع اقوالا وشعارات ونرى افعالا من الــــــذين يدعـــــون الانتماء لمدرسة علي وال بيته ،، قلوب غادرتها الرحمة ونفوس شريرة لاتعرف الشبع والقناعة وافعال لم يسبقهم قوم بفعلها حتى عجز الشيطان ان يأتي بها .

سيدي ابا الحسن مااحوجنا اليوم لسيفك وعدلك وقيمك وانسانيتك ،، مااحوجنا لشريح القاضي .

مااحوجنا لسيف يعيد لقمة اليتيم وحق الارملة ويمسح دمعة ام مفجوعة بولدها ويعيد الكرامة لشيبة شيخ اغتصب حقه ،، ويشبع بطن جائع ويعيد مشردا ويثلج قلب نازح ويرد حقا مستباحا، مااحوجنا لكف تقطع كف السارق وتقيم الحد على الخائن والمارق .

سيدي امير المؤمنين لااملك الا ان اردد ماقاله الاديب اللبناني نصري سلهب (حري بعلي وهو في الدنيا خلوده أن يبكينا لاننا من الساح فررنا واخلينا الميدان لاعداء لنا يجولون فيه ويصولون بل يســـــرحون ويمرحون كم نحن اليوم بحاجة لعـــــلي) ،، سيـــــدي امير المؤمنين بذكرى اســــتشهادك نردد ونقـــــــول (كفى الطهر ان يقال علي وكفى الدين ان يقال الامام).