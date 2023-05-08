علي : سنقاتل في مواجهة النفط من أجل الحسم

بغداد- الزمان

أكد مساعد مدرب فريق زاخو بكرة السلة جوتيار علي، أن فريقه سيقاتل أمام النفط لخطف بطاقة العبور الى النهائي.

وقال علي في تصريح صحفي إنه بدأنا منذ يوم امس الاول تدريباتنا للمواجهة الفاصلة والحاسمة بمربع دوري السلة الممتاز امام حامل اللقب فريق النفط مساء يوم الاربعاء المقبل على قاعة الشعب المغلقة.

وبين أن الفريق غادر الى العاصمة بغداد، لاستكمال وحداتنا التدريبية على قاعة الشعب المغلقة، إذ من المؤمل ان نتدرب يوميا استعدادا للمباراة الفاصلة امام النفط.وأوضح أن فريق زاخو سيقاتل من اجل تحقيق الانتصار الرابع في سلسلة المواجهات والمضي قدما نحو نهائي دوري السلة امام فريق الشرطة المتأهل على حساب الحشد الشعبي. وسيتواجه الفريقان يوم غد الاربعاء المقبل لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.