على هامش معرض السياحة الدولية – حمدي العطار

الأعمال اليدوية التراثية في طهران 2023

طهران

من يختص في كتابة ادب الرحلات عليه أن يفرق بين ثقافة الشعوب وحضارتها. فالثقافة في ادب الرحلات يمثل (الأسلوب العام) لحياة شعب معين في مكان وزمان محددين وعلى اغلب يكون الزمن هو الحاضر. وقت أثناء الرحلة! فاالثقافة وفق هذه المعنى تعني (الحياة الاجتماعية، العادات والتقاليد والطقوس واللغة والمعتقدات واداب السلوك.

أما الحضارة فهي (المظهر الثقافي ) المتقدم لدى أي شعب، والذي تحددها الانجازات في مجال العلوم والآداب والفنون والنظم السياسية والاجتماعية.

أمام ادب الرحلات مجالين للكتابة عنهما هما ( السلوك العام) للشعوب و( المظهر الثقافي المتقدم).

وصف الرحلة

قد ينتظر القارئ من ادب الرحلات وصف الرحلة وما يصادف الرحالة أثناء رحلته من احداث، ويصر أن تكون تلك الأحداث والمواقف واقعية وفيها صدق وحقيقة وليس من صنع الخيال، بعد التطور في وسائل النقل والاتصالات فقد الرحالة عنصر مهما كان مصدر لكتاباته في مجال ادب الرحلات وهو ( لذة ومتعة الطريق) على الرغم من مشقة الرحلة في الماضي ولكنها تخلق دراما يمكن أن تكون مشوقة عند الكتابة عنها، الان الرحالة صار مسافرا أو سائحا سرعة النقل وتوفر المعلومات والسفر في الكروبات السياحية الجماعية حولت عنصر المبادرة من الرحالة إلى ( كايد) الكروب الذي يتحكم في كل شيء، تحديد الأماكن الواجب زيارتها ، نوع السكن، الوقت الانطلاق والرجوع ، حتى نوع الاكل ومكان المطعم، وبذلك فقد الرحالة التمييز والانفراد وغاب عنه التأمل وروح المغامرة والتمكن من اتخاذ القرار.

لذلك حاولت أنا أن أبتعد عن السفر بالكروبات السياحية على الأخص حينما تكون الرحلة خارج العراق وفيها مهمة الاكتشاف والبحث في (السلوك العام) لشعب تلك المدينة والتوصل إلى ( المظهر الثقافي المتقدم) للناس.

وكان على زيارة هذا الجسر الغريب فطهران ليس فيها أنهر فلماذا تبني مثل هذا الجسر من ثلاثة طوابق وتطلق عليه جسر الطبيعة ؟

يعد جسر الطبيعة اكبر جير للمشاة وهو يربط بين منتزهين لذلك هو يربط الطبيعة المتمثلة بمنتزه تالقاتي ومنتزه حديقة الماء والنار، طولة ااجسر 270 م ومتكونومن ثلاثة طوابق وبتناغم بين فن هندسة المعمار وجمال الطبيعة.

السوق الكبــــــــير . تم زيارة هذا الجسر لتناول وجبة الغداء بعد انتهاء معرض السياحة الدولي.

بازار طهران الكبير

يرجع وجوده إلى عصر الدولة الصفوية والقاجريون ،طواه 10كم وله مراحل عديدة ويحتوي على مساجد وبيوت ضيافة.

سوق مرقد سيد عبد العظيم

تم زيارة المرقد والسوق الذي يطلــــــــق عليه أيضا سوق الري. وهو يستــقطب رواد المرقد.

كان عليــــــــنا أن نتوجه إلى مدينة أخرى من المدن الإيرانية بعد انتهاء المــــــــعرض في طهران ، لذلك تم حجز طيران الى مشهد.

وتم إلغاء الرحلة وغيرنا الحجز وشركات الطيران الخاصة هنا تعاني من سوء تقديم الخدمات والبعض منها يكرر تأخير الطيران مما دفع الجهات المختصة بسحب إجازتها لمنعها من ممارسة تنظيم رحلاتها إلى خارج إيران!