على نياتكم ترزقون – فلاح المرسومي

برنامج تعرضه قناة (الشرقية) عند الساعة العاشرة مساءً من اول يوم شهر رمضان المبارك وعلى مدى الشهر كله ، فيه تبيان لحاجات محتاجين بعرض جميل للحاجة وفي قضائها، فهي تبحث عنهم اولا حيث الكثير يخفيها بينه وبين الله واثقاً انه لن ينساه ويومها يقضيها ” رزقكم في السماء وما توعدون” لقد شدني هذا البرنامج الإنساني للتفاعل معه بكل ساعة عرضه مع المقصودين من المواطنين الذين هم بأمس الحاجة ولا يبوحون بها لاحد وإنما يعرفها عنهم البعض من الأصدقاء والجيران وقد كان البوح بها من قبلهم في هذا البرنامج وبدلاله ذكية من قبل البرنامج دون علم المحتاجين وما يقصد فيه البرنامج من اللقاء بهم ، انه بحق برنامج استثنائي في المحتوى رائع بانسانيته في التقديم والعرض والصورة ولقاء المعنين به مما تفيض فيه مشاعر المشاهد وتعكسها دموع العيون بما يخالج القلب من حزن على ما هو حال المحتاج وبين ما جاء في مسك الختام وبصوت من عبد الله الإنسان سعد البزاز ليفرح فيه قلوب المحتاجين بقضاء حاجتهم معنويا وماديا بفضل من الله بعشرات الملايين لكل شخص وبفرح كبير يملأ عيون الذين يشاركونهم اللقاء حين سماع هذا النداء الذي هو ما اعتاد عليه هذا الرجل بكرم من الله في العطاء لقضاء حاجة محتاج يناشده وقد شاهدنا ذلك من خلال المناسبات بانواعها والتي يكون لقناة (الشرقية) حضور فيها وتغطية لها.