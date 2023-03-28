على نياتكم ترزقون .. عمل إنساني لا يقدر بثمن – قابل الجبوري

كما عودتنا قناة الشرقية في كل رمضان وهي تطلق مبادراتها الإنسانية عبر برامجها الممتعة .

اطلقت كعادتها هذا العام برنامجها الإنساني (على نياتكم ترزقون) بدورته الثالثة حيث انطلقت الحلقة الأولى من مدينة الأعظمية الجميلة وبجهود فريق عمل متكامل توصل إلى مد يد العون الكريمة الى عائلة عراقية هناك وفي اليوم الثاني توجه فريق العمل المضحي إلى مدينة الكاظمية المقدسة ورصد إحدى العوائل الكريمة المستحقة الى مد يد العون والمساعدة لها وبالفعل بذل هذا الفريق جهود استثنائية من أجل الوصول الى دار هذه العائلة ولم يكتف فريق العمل بذلك فبعد أن استنجدت إحدى امهاتنا من كبيرات السن بالاستاذ سعد البزاز راعي هذا العمل الانساني من خلال البث المباشر استجاب السيد البزار على الفور لمناشدة هذه الام المقعدة واوعدها بارسال فريق العمل لها وسيقدم لها كافة احتياجاتها.. والشيء المدهش الذي شاهدته خلال الحلقات الماضية هو فرحة سكان هذه المناطق بهذه المبادرة حيث لاحظنا الفرحة الكبيرة تعم سائر الناس بمختلف أعمارهم ، فالاطفال يصفقون والنساء تزغرد وكبار السن يبتهلون إلى الله ودموع الفرح تغمر عيونهم .. كذلك شاهدنا الفرحة الأكبر على وجوه فريق العمل نفسه واخص السيدة الرائعة (شيماء عماد) التي تعيش اللحظة الإنسانية بنفسها وكأنها هي التي حصلت على هذا التكريم فأبتسامتها تعني الكثير لتزرع الطمأنينة والأمل بقلوب هؤلاء الكرماء الذين يقدمون المساعدة لغيرهم رغم أن حالتهم المعيشية والصحية ليس على مايرام .

حقاً انها المبادرة الإنسانية الرائعة التي تنجد العشرات من العوائل العراقية من الضياع كما أنها الاستجابة الذهبية والمفاجات الثمينة التي ينتظرها الكثيرين في شهر رمضان المبارك سنوياً .

فبوركت جهودكم ايها القائمون على هذا العمل الانساني الصالح ونشد ايدينا بأيديكم من أجل رسم ابتسامة الامل على شفاه اليتامى والأرامل والمحتاجين

بوركتم وانتم تبذلون جهودكم الاستثنائية من أجل إنجاز هذا المشروع المعطاء وتقديم المساعدات الإنسانية لمن يستحقها .

فالف تحية وتقدير لكم وعلى نياتكم ترزقون.