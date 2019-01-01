على أعتاب أمل جديد – حسين الذكر

دعك من شراك الاحباط … انتفض على اجواء العتمة .. مزق جلباب الخيبة ابتسم كي تعيد للافق بهجته ..تعلم صناعة الامل ..تيقن من عدم عبثية الخلق .

وان هنالك ارادة ليست ظالمة … فالامال والوعود ليست سحيقة ولا سخيفة ولا حبيسة في اطار عقلك المتنمي على امنيات نمطية محدودة التفكير هنا او هناك.. فافق العالم اوسع وارحب وسبل النجاة بعدد انفاس الخلائق .. فوراء هذه الغيوم الداكنة هناك حتما فضاء اوسع وارحب وهو قريب .. وان بين الصخور الصماء قطرات ماء ..وان البرك الاسنة تدب فيها الحياة ..

وان عامك الجديد فيه فرص احدث واجدد .. عليك ان تستثمر خلاصة العقلنة وتحسن التجريب الواقعي في ظل الممكن وبعيد عن طوباوية الاستسلام … كفكف مدرار الدمع وادر ظهرك للماساة .. وتحلى بعبق الصبر وحسن التطلع واقتطف كل جزء ممكن ان تجعله ولادة الحياة فيه ممكنة فضلا عن سعادتها ..

فانك على اعتاب عام جديد وواقع اجدد .. ارجوه ان يكون لنا ولكم باذنه افضل مما مضى وامضى سلاح نكسر فيه ارادة الاستسلام والخنوع .. فاعلم انك لست جرماً صغيراً .. بل كائن عند الله كريم وفيك انطوى العالم الاوسع وقدرتك غير محدودة وظروفك ليست سيئة .. فانت افضل من غيرك ..

وهنا تكمن عبرة التغيير .. انه عام 2019 …. عام امل وتطلع نحو سماوات تكمن فيها اسرار الحياة وهي ليست بعيدة عنا ولا عصية ولا محصورة لغيرنا.. وذلك جزء من عدالة الخلق وسعة فرص المخلوقين ..دمتم ودمنا ونلقتي على الخير اجميعن ..