علماء يكتشفون مياهاً داخل حبيبات زجاجية على سطح القمر

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬علماء‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬اكتشافهم‭ ‬مياهاً‭ ‬داخل‭ ‬حبيبات‭ ‬زجاجية‭ ‬متناثرة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬علماء‭ ‬المستقبل‭” ‬قد‭ ‬يتولون‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬جمع‭ ‬هذه‭ ‬الحبيبات‭ ‬وإخضاعها‭ ‬للدراسة‭.‬

وكان‭ ‬يُعتقد‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬أنّ‭ ‬القمر‭ ‬يتسم‭ ‬بالجفاف،‭ ‬لكنّ‭ ‬مهمات‭ ‬كثيرة‭ ‬أُنجزت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬القليلة‭ ‬الفائتة،‭ ‬توصّلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬القمر،‭ ‬أكان‭ ‬فوق‭ ‬سطحه‭ ‬أم‭ ‬داخل‭ ‬معادن‭. ‬وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الكواكب‭ ‬والاستكشاف‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ماهيش‭ ‬أناند،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ ‬جزيئات‭ ‬المياه‭ ‬يمكن‭ ‬رؤيتها‭ “‬تتناثر‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭” ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الشمس‭ ‬مشرقة‭. ‬وأضاف‭ ‬أناند،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬معدّي‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭ ‬جيوساينس‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬العلماء‭ ‬لم‭ ‬يتوصلوا‭ ‬بعد‭ “‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬مصدرها‭ ‬الدقيق‭”. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعدّها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬برئاسة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الصينية‭ ‬للعلوم،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحبيبات‭ ‬الزجاجية‭ “‬يُحتمَل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الخزان‭ ‬الأساسي‭ ‬المعني‭ ‬بدورة‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭”. ‬وتولّى‭ ‬الفريق‭ ‬تحليل‭ ‬117‭ ‬حبة‭ ‬زجاجية‭ ‬رصدتها‭ ‬مركبة‭ “‬تشانغ‭ ‬آه‭-‬5‭” ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬وأُرسلت‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭. ‬وهذه‭ ‬الحبيبات‭ ‬تشكّلت‭ ‬بفعل‭ ‬نيازك‭ ‬صغيرة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بسطح‭ ‬القمر‭ ‬المفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يوفرها‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭. ‬وتسببت‭ ‬حرارة‭ ‬الاصطدام‭ ‬بإذابة‭ ‬المادة‭ ‬المكوّن‭ ‬منها‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬والتي‭ ‬عندما‭ ‬تبرد‭ ‬تتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬حبيبات‭ ‬زجاجية‭ ‬مستديرة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬سماكتها‭ ‬لشعرة‭ ‬واحدة‭.‬

وقال‭ ‬أناند‭ “‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المياه‭ ‬داخل‭ ‬حبيبات‭ ‬زجاجية،‭ ‬توصّل‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬تأثيراً‭ ‬واضحاً‭ ‬للشمس‭”‬،إذ‭ ‬تبينّ‭ ‬لهم‭ ‬أنّ‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الضروري‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تشكّل‭ ‬المياه،‭ ‬مصدره‭ ‬الرياح‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬الجسيمات‭ ‬المشحونة‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭.‬

‭ ‬ثلث‭ ‬تريليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المياه؟‭ ‬

أما‭ ‬المكوّن‭ ‬الآخر‭ ‬للمياه‭ ‬وهو‭ ‬الأكسجين،‭ ‬فموجود‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬داخل‭ ‬الصخور‭ ‬والمعادن‭.‬

وقال‭ ‬أناند‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬الرياح‭ ‬الشمسية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬متساوٍ‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬أجسام‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬كعطارد‭ ‬أو‭ ‬الكويكبات‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحبيبات‭ ‬الزجاجية‭ ‬قد‭ ‬تشكّل‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الحسابات‭ ‬التقديرية‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحبيبات‭ ‬الزجاجية‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬قد‭ ‬تحوي‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬تريليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المياه‭.‬

وأوضح‭ ‬أناند‭ ‬أنّ‭ ‬استخراج‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬الحبيبات‭ ‬يتطلّب‭ ‬إخضاعها‭ ‬لدرجة‭ ‬حرارة‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬يستلزم‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الأبحاث،‭ ‬لفت‭ ‬أناند‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تعريض‭ ‬‮ ‬الحبيبات‭ ‬للحرارة‭ ‬ومعالجتها،‭ ‬قد‭ ‬يوفّران‭ ‬المياه‭ ‬وحتى‭ ‬الأكسجين‭ ‬لـ‭”‬علماء‭ ‬المستقبل‭”‬،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ “‬عوالم‭ ‬أخرى‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬ومسؤولة‭”.‬

وأوضح‭ ‬أناند‭ ‬أنّ‭ ‬روبوت‭ “‬بروسبكت‭” ‬الخاص‭ ‬بوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬الحبيبات‭ ‬واستخراج‭ ‬المياه‭ ‬منها‭.‬

وترمي‭ ‬مهمة‭ “‬فايبر‭” ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬والمُقرر‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬الجليد‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬القمر‭.‬

اما‭ ‬مهمة‭ “‬أرتيميس‭” ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬ناسا‭ ‬أيضاً،‭ ‬فتهدف‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1972‭.‬‮ ‬