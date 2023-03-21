علماء فلك يدقون ناقوس الخطر في شأن التلوّث الفضائي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتسبب‭ ‬التلوث‭ ‬الفضائي‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬بالتشويش‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬والرصد‭ ‬بواسطة‭ ‬التلسكوبات،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬تهدد‭ ‬مستقبل‭ ‬المهنة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نبهت‭ ‬إليه‭ ‬دراستان‭ ‬دعا‭ ‬معدّوها‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬لتغيير‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬شركة‭ “‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬باعتماد‭ ‬نظام‭ ‬الكوكبات،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬التي‭ ‬تُرسّل‭ ‬في‭ ‬مجموعات،‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الأقمار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف،‭ ‬وتتوالى‭ ‬المشاريع‭ ‬لتأمين‭ ‬التدفق‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬بواسطتها‭.‬‮ ‬

وتؤدي‭ ‬الكمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الاقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬المنخفض‭ (‬حتى‭ ‬ارتفاع‭ ‬ألفي‭ ‬كيلومتر‭) ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬كثيفة‭ ‬لهذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬خطر‭ ‬تسجيل‭ ‬اصطدامات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬تفاعلات‭ ‬متتالية،‭ ‬تولد‭ ‬الاصطدامات‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الحطام‭ ‬الذي‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬شظايا‭ ‬أصغر،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬سحابة‭ ‬النفايات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الضوء‭ ‬باتجاه‭ ‬الأرض‭.‬

وتظهر‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭ ‬أسترونومي‭” ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬يحمل‭ ‬عواقب‭ “‬وخيمة‭” ‬على‭ ‬علم‭ ‬الفلك‭ ‬بفعل‭ ‬تحوّل‭ “‬غير‭ ‬مسبوق‭” ‬يطال‭ ‬السماء‭ ‬ليلاً‭.‬

وحاول‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قياس‭ ‬انخفاض‭ ‬فاعلية‭ ‬عمليات‭ ‬الرصد‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬التلوث،‭ ‬وتقدير‭ ‬التكلفة‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬عكسها‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس،‭ ‬تعزز‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬آثار‭ ‬التلوث‭ ‬الضوئي‭. ‬وسعت‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬منها‭ “‬سبايس‭ ‬اكس‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الضوء‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬أجهزتها‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬المشكلة‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحطام‭ ‬الصغير‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬أكبر،‭ ‬لأنّ‭ ‬التلسكوبات‭ ‬الأرضية‭ ‬تعجز‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬بسبب‭ ‬حجمها‭ ‬الصغير‭ ‬جداً‭.‬

‭ ‬تشويش

ويوضح‭ ‬جون‭ ‬بارانتين،‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنّ‭ ‬صور‭ ‬التلسكوبات‭ ‬ملوثة‭ ‬جراء‭ ‬كثرة‭ ‬المسارات‭ ‬الضوئية‭ ‬التي‭ ‬تنتجها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ “‬الضوء‭ ‬المنعكس‭ ‬من‭ ‬الحطام‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توهّج‭ ‬السماء‭”.‬

ويتسبب‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بإحداث‭ ‬أضرر‭ ‬كبيرة‭ ‬للمشاريع‭ ‬العلمية‭ ‬كمرصد‭ “‬فيرا‭ ‬سي‭ ‬روبين‭” ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تلسكوب‭ ‬عملاق‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭. ‬ويُتوقَّع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬توهّج‭ ‬السماء‭ ‬ليلاً‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭,‬5‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬المقبل‭.‬

ويقول‭ ‬بارانتين،‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬يوتا،‭ “‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إطالة‭ ‬مدة‭ ‬مهمة‭ ‬البرنامج‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرتّب‭ ‬تكلفة‭ ‬إضافية‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬21‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ “‬الوقت‭ ‬والمال‭ ‬اللذين‭ ‬نخسرهما‭ ‬أصلاً‭ ‬جراء‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬كتلك‭ ‬المناخية‭”.‬

وأكدت‭ ‬دراسة‭ ‬أخرى‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ “‬نيتشر‭ ‬أسترونومي‭” ‬أنّ‭ ‬النتيجة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أسوأ‭ ‬لأن‭ ‬القياسات‭ ‬الحالية‭ ‬للتلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬لا‭ ‬تقدّر‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة كما‭ ‬يجب‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الآثار‭ ‬الأخرى،‭ ‬تبديد‭ ‬فرص‭ ‬رصد‭ ‬الظواهر‭ ‬الفيزيائية‭ ‬الفلكية‭ ‬النادرة‭ ‬وغير‭ ‬المعروفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬بعضها‭ ‬كمرور‭ ‬النيازك،‭ ‬متخفّ‭ ‬لدرجة‭ ‬أنّ‭ ‬السماء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صافية‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬رصده‭.‬

وحتى‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬كذلك‭ ‬المثبت‭ ‬فيه‭ ‬مرصد‭ “‬فيرا‭ ‬سي‭ ‬روبين‭”‬،‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬زيادة‭ ‬توهّج‭ ‬السماء‭ ‬ليلاً‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭,‬5‭%‬‭ ‬أن‭ ‬يقلّص‭ ‬عدد‭ ‬النجوم‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للمرصد‭ ‬رصدها‭.‬

إرث‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬

ومع‭ ‬التزايد‭ ‬المستمر‭ ‬للتلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬تتضاءل‭ ‬المواقع‭ ‬المناسبة‭ ‬لبناء‭ ‬التلسكوبات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬مقالات‭ ‬مصاحبة‭ ‬للدراستين‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الظاهرة‭ ‬تتخطى‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭ ‬لتطال‭ “‬العلاقة‭ ‬القديمة‭” ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البشرية‭ ‬بالسماء‭ ‬ليلاً،‭ ‬وينبغي‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬كـ‭”‬إرث‭ ‬غير‭ ‬مادي‭” ‬للبشرية،‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬عالمة‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬أبارنا‭ ‬فينكاتيسان‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭.‬

ويشير‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬خسارة‭ ‬الظلام‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬ليطال‭ ‬قمة‭ +‬كاي‭ ‬2‭+ ‬وضفاف‭ ‬بحيرة‭ ‬تيتيكاكا‭ ‬وجزيرة‭ ‬إيستر،‭ ‬يمثل‭ ‬تهديداً‭ ‬للبيئة‭ ‬ولتراثنا‭ ‬الثقافي‭”‬،‭ ‬موجّهين‭”‬نداء‭” ‬للأوساط‭ ‬العلمية‭.‬

ويقول‭ ‬عالم‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬إريك‭ ‬لاغاديك‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الدراستين‭ “‬نريد‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬لكننا‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬آلاف‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭”.‬

ودعا‭ ‬معدّو‭ ‬الدراستين‭ ‬إلى‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬كوكبات‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬حظرها‭ ‬بصورة‭ ‬تامة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تدابير‭ ‬أخرى‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬فاعلة‭.‬

وخلصوا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ “‬السذاجة‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬سوق‭ ‬مركبات‭ ‬الإطلاق‭ ‬سيُنظَّم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭”‬،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المصالح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعرضة‭ ‬للخطر‭.‬