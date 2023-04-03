علماء القطب الشمالي يتسابقون لحفظ (ذاكرة الجليد)

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬الحفر‭ ‬لحفظ‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الجليد‭ ‬القديم‭ ‬لتحليلها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تذوب‭ ‬الطبقات‭ ‬المتجمدة‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬منظمو‭ ‬المهمة‭ ‬الاثنين‭. ‬وأقام‭ ‬باحثون‭ ‬إيطاليون‭ ‬وفرنسيون‭ ‬ونروجيون‭ ‬معسكراً‭ ‬في‭ ‬أرخبيل‭ ‬سفالبارد‭ ‬النروجي،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بسباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سجلات‭ ‬الجليد‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بدور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الظروف‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وسيستخرج‭ ‬الباحثون‭ ‬الجليد‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬125‭ ‬متراً‭ ‬تحت‭ ‬السطح،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬جيوكيميائية‭ ‬مجمدة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬قرون‭.‬

ويوفر‭ ‬تحليل‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ “‬قلب‭ ‬الجليد‭” ‬العميق،‭ ‬للعلماء‭ ‬بيانات‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬الظروف‭ ‬البيئية‭ ‬الماضية‭.‬

لكنّ‭ ‬الخبراء‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭ ‬تتسرب‭ ‬وتغيّر‭ ‬السجلات‭ ‬الجيوكيميائية‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬الجليد‭ ‬القديم‭ ‬تحتها‭. ‬وقال‭ ‬جيروم‭ ‬شابيلاز،‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ “‬آيس‭ ‬ميموري‭” (“‬ذاكرة‭ ‬الجليد‭”) ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬العملية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬علماء‭ ‬الجليد‭ “‬يرون‭ ‬مادتهم‭ ‬الأولية‭ ‬تختفي‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭”.‬

وأضاف‭ “‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬كعلماء‭ ‬جليديات‭ ‬لهذا‭ ‬الجيل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬منه‭”.‬

وأدت‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭,‬1‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬وتشير‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬ترتفع‭ ‬بسرعة‭ ‬أعلى‭ ‬بمرتين‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي‭.‬

وستُستخدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أنابيب‭ ‬الجليد‭ ‬للتحليل‭ ‬الفوري،‭ ‬بينما‭ ‬ستُرسل‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتخزينها‭ ‬في‭ “‬ملاذ‭ ‬للذاكرة‭ ‬الجليدية‭” ‬تحت‭ ‬الجليد،‭ ‬حيث‭ ‬ستُحفظ‭ ‬العينات‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭.‬

وقالت‭ ‬مؤسسة‭ “‬آيس‭ ‬ميموري‭” ‬إن‭ ‬الخبراء‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬أقاموا‭ ‬معسكرا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬1100‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬هولتيدالفونا‭ ‬الجليدي‭ ‬المليء‭ ‬بالصدوع،‭ ‬ويخططون‭ ‬لبدء‭ ‬الحفر‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وسيعملون‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬منخفضة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬وسيقطعون‭ ‬ويسحبون‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أسطوانات‭ ‬الثلج،‭ ‬يبلغ‭ ‬طول‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬متراً‭ ‬وعرضها‭ ‬10‭ ‬سنتيمترات‭.‬

وتتبع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬تكلفتها‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬الممولة‭ ‬جزئياً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأبحاث‭ ‬الإيطالية،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬استخراج‭ ‬لب‭ ‬الجليد‭ ‬من‭ ‬المؤسسة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬والأنديس‭.‬