علماء أنتجوا في المختبر كرة عملاقة من لحم حيوان منقرض

امستردام‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬عملاقة‭ ‬من‭ ‬لحم‭ ‬الماموث‭ ‬الصوفي‭ ‬أُنتِجَت‭ ‬بواسطة‭ ‬الزرع‭ ‬المخبري‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬لبروتين‭ ‬خاص‭ ‬بهذا‭ ‬الحيوان‭ ‬المنقرض‭.‬‮ ‬

وغطِّيَ‭ ‬الطبق‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬شركة‭ ‬اللحوم‭ ‬الأسترالية‭ (‬Vow‭) ‬بجرة‭ ‬زجاجية‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهولندية‭.‬

‮ ‬لكنّ‭ ‬كرة‭ ‬اللحم‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬بعد‭ ‬للأكل،إذ‭ ‬أن‭ ‬البروتين‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬لاختبارات‭ ‬السلامة‭ ‬لكي‭ ‬يصبح‭ ‬متاحاً‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الآدمي‭.‬

وقال‭ ‬تيم‭ ‬نواكسميث‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬اللحوم‭ ‬الأسترالية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬اخترنا‭ ‬لحم‭ ‬الماموث‭ ‬الصوفي‭ ‬لأنه‭ ‬رمز‭ ‬للانقراض،‭ ‬إذ‭ ‬قضت‭ ‬عليه‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬السابقة‭”.‬

‮ ‬واضاف‭ “‬نواجه‭ ‬مصيراً‭ ‬مشابهاً‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬نغيّر‭ (…) ‬ممارساتنا‭”.‬

واستغرق‭ ‬إنجاز‭ ‬زرع‭ ‬اللحم‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة،‭ ‬وبدأت‭ ‬العملية‭ ‬بتحديد‭ ‬العلماء‭ ‬تسلسل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لدى‭ ‬الماموث‭ ‬في‭ ‬بروتين‭ ‬الميوغلوبين‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬اللحم‭ ‬نكهته‭.‬

وبعد‭ ‬ملء‭ ‬بعض‭ ‬الفجوات‭ ‬في‭ ‬تسلسل‭ ‬الماموث‭ ‬باستخدام‭ ‬جينات‭ ‬من‭ ‬الفيل‭ ‬الإفريقي،‭ ‬أقرب‭ ‬الحيوانات‭ ‬القائمة‭ ‬حالياً‭ ‬إليه،‭ ‬أدخل‭ ‬البروتين‭ ‬إدخاله‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬أغنام‭ ‬باستخدام‭ ‬شحنة‭ ‬كهربائية‭.‬

وقال‭ ‬إرنست‭ ‬ولفتانغ‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للهندسة‭ ‬الحيوية‭ ‬بجامعة‭ ‬كوينزلاند‭ ‬الذي‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ “‬لن‭ ‬آكل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللحم‭ ‬‮ ‬الآن‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نر‭ ‬هذا‭ ‬البروتين‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭”. ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ “‬بعد‭ ‬اختبارات‭ ‬السلامة،‭ ‬سأكون‭ ‬فضولياً‭ ‬لمعرفة‭ ‬طعمه‭”.‬

وزاد‭ ‬الاستهلاك‭ ‬العالمي‭ ‬للحوم‭ ‬بنسبة‭ ‬الضعف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الستينات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ (‬الفاو‭) ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وتشكّل‭ ‬تربية‭ ‬الماشية‭ ‬نحو‭ ‬14‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬العالمية‭ ‬لغازات‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬الإنسان‭ ‬وفقاً‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزداد‭ ‬استهلاك‭ ‬اللحوم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬،‭ ‬ويتجه‭ ‬العلماء‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إلى‭ ‬بدائل‭ ‬مثل‭ ‬اللحوم‭ ‬النباتية‭ ‬واللحوم‭ ‬المزروعة‭ ‬في‭ ‬المعامل‭.‬‮ ‬