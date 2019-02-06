علماء‭ ‬يعلنون‭ ‬اكتشاف‭ ‬منشأ‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬«Salford»‭ ‬إنهم‭ ‬اكتشفوا‭ ‬«خلية‭ ‬المنشأ»‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تحفز‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬وتسمح‭ ‬بانتشار‭ ‬المرض‭. ‬وأظهرت‭ ‬الاختبارات‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخلية‭ ‬تنفجر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬«تشبه‭ ‬الزومبي»،‭ ‬لخلق‭ ‬الأورام‭ ‬وتحفيز‭ ‬المرض‭ ‬القاتل‭.‬

ووصف‭ ‬العلماء‭ ‬اكتشفاهم‭ ‬بأنه‭ ‬يشبه‭ ‬عملية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬«إبرة‭ ‬في‭ ‬كومة‭ ‬قش»‭. ‬ولكن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬كتابة‭ ‬الكتب‭ ‬الدراسية‭ ‬الطبية‭ ‬حول‭ ‬نمو‭ ‬السرطان،‭ ‬قد‭ ‬تنهي‭ ‬العلاجات‭ ‬الحالية،‭ ‬مثل‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور،‭ ‬مايكل‭ ‬ليسانتي،‭ ‬معد‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«Frontiers‭ ‬in‭ ‬Oncology»:‭ ‬«يتحدث‭ ‬العلماء‭ ‬عن‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬خلايا‭ ‬ميتة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحياة،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬(خلايا‭ ‬الزومبي)‭. ‬وبعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬تنفصل‭ ‬خلية‭ ‬المنشأ‭ ‬عن‭ ‬المحيط‭ ‬وتندثر،‭ ‬مسببة‭ ‬تكاثر‭ ‬الخلايا‭ ‬الخبيثة‭ ‬وخلق‭ ‬الأورام»‭. ‬وحذر‭ ‬ليسانتي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬على‭ ‬التكاثر‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الأورام‭. ‬وفي‭ ‬الدراسة،‭ ‬فحص‭ ‬الباحثون‭ ‬عينتين‭ ‬من‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬البشرية،‭ ‬واستخدموا‭ ‬علامات‭ ‬الفلورسنت‭ ‬لعزل‭ ‬الخلايا‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا،‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬العينات‭ ‬في‭ ‬المختبر‭. ‬وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬ضئيلة‭ ‬من‭ ‬الخلايا،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬خلايا‭ ‬جذعية‭ ‬سرطانية‭ ‬نشطة‭ ‬(eCSCs)،‭ ‬ذات‭ ‬طاقة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬غيرها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬الورم،‭ ‬ومستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭. ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬حاليا‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للخلايا‭ ‬المارقة‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الهرم،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالشيخوخة‭ ‬تجعل‭ ‬الخلايا‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬نهايتها‭ ‬لـ‭ ‬«تتجمد»‭ ‬وتوقف‭ ‬التكاثر‭.‬