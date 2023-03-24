علماء‭ ‬يحددون‭ ‬سبب‭ ‬وفاة‭ ‬بيتهوفن‭ ‬ بتحليل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي

مئتا‭ ‬سنة‭ ‬تتيح‭ ‬كشف‭ ‬إصابة‭ ‬الموسيقار‭ ‬الشهير‭ ‬بمرض‭ ‬وراثي

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬قرنين،‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬1827،‭ ‬توفي‭ ‬لودفيغ‭ ‬فان‭ ‬بيتهوفن،‭ ‬أحد‭ ‬المؤلفين‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬56‭ ‬عاماً‭… ‬لكن‭ ‬مذاك،‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬الأسباب‭ ‬الدقيقة‭ ‬لوفاته‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭. ‬وقد‭ ‬استخدم‭ ‬باحثون‭ ‬أخيراً‭ ‬تقنية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لكشف‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬المؤلف‭ ‬الموسيقي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬خصل‭ ‬من‭ ‬شعره‭.‬

وكشفت‭ ‬دراستهم‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬العلمية‭ “‬كارنت‭ ‬بايولوجي‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬وراثي‭ ‬قوي‭ ‬لدى‭ ‬بيتهوفن‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬الكبد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬النوع‭ “‬ب‭” ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عمره،‭ ‬وهما‭ ‬عاملان‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬قد‭ ‬ساهما‭ ‬في‭ ‬وفاته،‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬جراء‭ ‬تليف‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬تفاقم‭ ‬لديه‭ ‬جراء‭ ‬تناوله‭ ‬للكحول‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬شرح‭ ‬سبب‭ ‬إصابته‭ ‬بالصمم‭ ‬التدريجي،‭ ‬والذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬لمؤلف‭ ‬السيمفونية‭ ‬التاسعة‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬1802،‭ ‬أعرب‭ ‬الملحن‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬إخوته‭ ‬كتبها‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬يأس،‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬توصيف‭ ‬مرضه‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬ونشر‭ ‬أسبابه‭ ‬على‭ ‬الملأ‭.‬

قال‭ ‬تريستان‭ ‬بيغ،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬والمعد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬لقد‭ ‬سعينا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭”. ‬ورغم‭ ‬استمرار‭ ‬الغموض‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬بيتهوفن،‭ “‬كنا‭ ‬محظوظين‭ ‬للغاية‭ (…) ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الرائعة‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيغ‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ .‬

قبل‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة،‭ ‬استندت‭ ‬الأبحاث‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬بيتهوفن‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬مراسلاته‭ ‬أو‭ ‬مذكراته‭ ‬أو‭ ‬ملاحظات‭ ‬أطبائه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تقرير‭ ‬تشريح‭ ‬الجثة‭.‬

هذه‭ ‬المرة،‭ ‬نظر‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬خصلات‭ ‬شعر‭ ‬جرى‭ ‬التعريف‭ ‬عنها‭ ‬بأنها‭ ‬تخص‭ ‬بيتهوفن،‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬خاصة‭. ‬وخلص‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خمساً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخصلات‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬واحد،‭ ‬مع‭ ‬تغييرات‭ ‬طرأت‭ ‬عليها‭ ‬تُظهر‭ ‬أنها‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

وثمّة‭ ‬وثائق‭ ‬كثيرة‭ ‬تفصّل‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬مسار‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخصلات‭ ‬الخمس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬القرنين‭ ‬الماضيين‭. ‬إحدى‭ ‬هاتين‭ ‬الخصلتين‭ ‬أهداها‭ ‬بيتهوفن‭ ‬نفسه‭ ‬عام‭ ‬1826‭ ‬لصديق‭ ‬موسيقي،‭ ‬والثانية‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬للعائلة‭ ‬تولى‭ ‬ترتيب‭ ‬جنازته،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيعا‭ ‬بالمزاد‭ ‬العلني‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وفقاً‭ ‬للباحثين،‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخصلات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬بيتهوفن،‭ ‬أصلية‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬استبعد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دراساتهم‭ ‬ثلاث‭ ‬خصلات‭ ‬أخرى،‭ ‬إحداها‭ ‬استُخدمت‭ ‬لدعم‭ ‬فرضية‭ ‬موت‭ ‬بيتهوفن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التسمم‭ ‬بالرصاص،‭ ‬ولكن‭ ‬تبيّن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أنها‭ ‬تخص‭ ‬امرأة‭.‬

وحُدد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تسلسل‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬معهد‭ ‬ماكس‭ ‬بلانك‭ ‬لعلم‭ ‬الأناسة‭ ‬في‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬حيث‭ ‬تجرى‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬دراسات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالبشر‭ ‬من‭ ‬عصور‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التاريخ‭.‬

على‭ ‬عكس‭ ‬تحليل‭ ‬العظام،‭ “‬في‭ ‬الشعر،‭ ‬يتحلل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬بشدة‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬يوهانس‭ ‬كراوس،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬الوراثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعهد،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬كراوس‭ “‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لتحديد‭ ‬تركيبة‭ ‬المجين‭ ‬بالكامل‭”.‬

واستُخدمت‭ ‬أمتار‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬الذي‭ ‬أفضى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬التسلسل‭ ‬الجيني‭ ‬لثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المجين‭ (‬أو‭ ‬الجينوم،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬التركيبة‭ ‬الجينية‭ ‬الكاملة‭ ‬لكائن‭ ‬حي‭).‬

‭- ‬استعداد‭ ‬وراثي‭ -‬

وخلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيتهوفن،‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بنوبتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬اليرقان،‭ ‬الأولى‭ ‬حصلت‭ ‬عام‭ ‬1821،‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ “‬استعداد‭ ‬وراثي‭ ‬كبير‭” ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬الكبد‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬بيتهوفن‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬بفيروس‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬ب‭”‬،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حياته،‭ ‬لكن‭ ‬الإصابة‭ ‬ربما‭ ‬حصلت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المزمن‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتليف‭ ‬الكبد‭.‬

كذلك،‭ ‬بات‭ ‬معلوماً‭ ‬أن‭ ‬بيتهوفن‭ ‬كان‭ ‬يتناول‭ ‬الكحول‭ ‬بكثرة‭.‬

وقال‭ ‬ماركوس‭ ‬نوثين،‭ ‬المشارك‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة،‭ “‬لذلك‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬مرضه‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬تفاعل‭” ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬الثلاثة‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬استخلاص‭ ‬استنتاج‭ ‬نهائي‭ ‬بشأن‭ ‬مشكلات‭ ‬المؤلف‭ ‬المعوية‭ (‬لكن‭ ‬تم‭ ‬استبعاد‭ ‬فرضية‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬على‭ ‬اللاكتوز‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أخفقوا‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬سبب‭ ‬الصمم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬منه،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ناتجاً‭ ‬عن‭ ‬تصلب‭ ‬الأذن‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬بادجيت‭.‬

لاستكمال‭ ‬عملهم،‭ ‬قارن‭ ‬العلماء‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لبيتهوفن‭ ‬مع‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لخمسة‭ ‬رجال‭ ‬بلجيكيين‭ ‬كانوا‭ ‬يتشاركون‭ ‬مع‭ ‬المؤلف‭ ‬أحد‭ ‬الأقارب‭ ‬البعيدين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬هو‭ ‬أيرت‭ ‬فان‭ ‬بيتهوفن‭.‬

وأتت‭ ‬المفاجأة‭ ‬بأن‭ ‬صبغية‭ (‬كروموسوم‭) “‬واي‭” (‬الموجودة‭ ‬لدى‭ ‬الذكور‭) ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرجال‭ ‬الخمسة‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموسيقي‭.‬

وفقاً‭ ‬للباحثين،‭ ‬فإن‭ ‬التفسير‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‭ ‬هو‭ ‬حصول‭ ‬علاقة‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬الزواج،‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬السبعة‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬السلف‭ ‬المشترك‭ ‬وولادة‭ ‬بيتهوفن،‭ ‬في‭ ‬بون‭ ‬عام‭ ‬1770‭.‬

وقال‭ ‬تريستان‭ ‬بيغ‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبعاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بيتهوفن‭ ‬نفسه‭ ‬قد‭ ‬وُلد‭ ‬من‭ ‬علاقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭”‬،‭ “‬هذا‭ ‬ممكن‭”.‬