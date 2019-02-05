علماء‭: ‬بكتيريا‭ ‬وراء‭ ‬طعم‭ ‬القهوة‭ ‬المميز‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬علماء‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الطعم‭ ‬الذي‭ ‬يفضله‭ ‬عشاقها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬البكتيريا‭. ‬وتكافح‭ ‬القهوة‭ ‬الكائنات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬ما‭ ‬ينتج‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كيميائياً‭ ‬يعطي‭ ‬القهوة‭ ‬طعمها‭ ‬المميز،‭ ‬وتلعب‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬مثل‭ ‬«لوكونوستكس»‭ ‬و«لاكتوباسيلي»‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬طعم‭ ‬القهوة،‭ ‬حسب‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬كائنات‭ ‬حية‭ ‬دقيقة‭ ‬أخرى‭ ‬تلعب‭ ‬الدور‭ ‬نفسه‭. ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬الكرنب‭ ‬إلى‭ ‬مخلل‭ ‬حامضي‭ ‬الطعم‭. ‬وأضاف‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬تكاثر‭ ‬البكتيريا‭ ‬على‭ ‬القهوة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التخمر،‭ ‬عندما‭ ‬تتركها‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬النكهة،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬المذاق‭ ‬في‭ ‬المشروب‭ ‬النهائي‭. ‬وقال‭ ‬لوك‭ ‬دو‭ ‬فويست‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬الدراسة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬«بروكسل»،‭ ‬إن‭ ‬فنجان‭ ‬القهوة‭ ‬هو‭ ‬المنتج‭ ‬النهائي‭ ‬لسلسلة‭ ‬معقدة‭ ‬من‭ ‬العمليات،‭ ‬تبدأ‭ ‬بالزراعة،‭ ‬ثم‭ ‬المعالجة‭ ‬بعد‭ ‬الحصاد،‭ ‬ثم‭ ‬التحميص‭ ‬ثم‭ ‬التخمير‭. ‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

ي‭ ‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬ملاحظات‭ ‬العلماء‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬للبكتيريا‭ ‬تأثير‭ ‬وقائي‭ ‬تجاه‭ ‬وجود‭ ‬القهوة‭ ‬أثناء‭ ‬التخمر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬بكتيرية‭ ‬مستقرة،‭ ‬يمنع‭ ‬نمو‭ ‬الكائنات‭ ‬الدقيقة‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬القهوة‭ ‬نكهتها‭ ‬ورائحتها‭ ‬المثالية‭.‬