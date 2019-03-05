علماء‭: ‬البرقوق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الأمراض‭ ‬

علاقة‭ ‬بين‭ ‬فول‭ ‬الصويا‭ ‬وخصوبة‭ ‬النساء

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصل علماء من تكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة، إلى أن تناول البرقوق المجفف يمكن أن يساعد على الوقاية من الأورام السرطانية.

وأوضح العلماء أن المفعول المضاد للسرطان في البرقوق المجفف ناتج من التأثير الإيجابي لمركبات البرقوق في النبيت المجهري (الميكروفلورا) للأمعاء، مما يمنع تطور الأورام السرطانية في القولون والمستقيم.

وهذا ما بينته نتائج التجارب على القوارض المخبرية. ويقول العلماء إن البرقوق المجفف يحتوي على مركبات الفينول المضادة للأكسدة، تلك التي بفضلها ينخفض عدد الالتهابات في الأمعاء، ويتم الحفاظ على أعداد البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

من جهة اخرى ، قالت دراسة أمريكية إن تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا قد يساعد على الوقاية من تأثير ثنائي الفينول، وهي مادة كيماوية تستخدم في الكثير من المنتجات البلاستيكية وفي طلاء الجزء الداخلي لعلب الأغذية المحفوظة.

وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرتها دورية «علم الغدد الصماء والأيض»، إن لثنائي الفينول مفعول هرمون الأستروجين نفسه، وبالتالي يُعتقد أنه يعرقل الحمل وزرع البويضة المخصبة في الرحم في حالات التلقيح الاصطناعي.

وخلصت الاختبارات على القوارض إلى أن حبوب الصويا، التي تتفاعل مع مستقبلات الأستروجين، ربما تمنع أو تخفف من تأثير ثنائي الفينول.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة، جورجي شافارو، من كلية الصحة العامة والتغذية في جامعة هارفارد، إنه تمت دراسة حالات 239 امرأة خضعن لعمليات تلقيح اصطناعي بين عامي 2007 و2012. وأجابت النساء عن استبيانات تناولت طعامهن، كما أُخذت منهن عينات من البول قبل استخراج البويضات تحضيراً لزرعها وبعده.

وفي عينات البول، التي أظهرت معدلات مرتفعة من ثنائي الفينول، تراجعت لدى النساء اللواتي لم يتناولن أطعمة تحتوي على الصويا فرص نجاح زرع البويضة الملقحة.