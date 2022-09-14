علماء:حمل الطفل والمشي به أفضل طريقة لتهدئته 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حدد‭ ‬العلماء‭ ‬علمياً‭ ‬أي‭ ‬طريقة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الأربع‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداماً‭ ‬تتمتع‭ ‬بالفعالية‭ ‬الأكبر‭ ‬لناحية‭ ‬تهدئة‭ ‬الرضّع‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتوقفون‭ ‬عن‭ ‬البكاء‭ ‬ويرفضون‭ ‬النوم‭. ‬وأشاروا‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬المنشورة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬كرنت‭ ‬بايولودجي‭” ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬حمل‭ ‬الطفل‭ ‬والمشي‭ ‬به‭ ‬لخمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يهدئه‭. ‬وقبل‭ ‬وضع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬سريره،‭ ‬يوصي‭ ‬العلماء‭ ‬بإبقائه‭ ‬محمولاً‭ ‬لخمس‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬إضافية‭. ‬وقالت‭ ‬معدة‭ ‬الدراسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬كومي‭ ‬كورودا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ “‬ريكين‭” ‬لعلم‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ “‬لقد‭ ‬ربّيت‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭ ‬ولم‭ ‬أستطع‭ ‬التكهّن‭ ‬بالنتائج‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬الدراسة‭ ‬حتى‭ ‬ظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭”. ‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬العلماء‭ ‬درس‭ ‬سابقاً‭ ‬آلية‭ ‬مماثلة‭ ‬لدى‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬صغارها‭ (‬كلاب،‭ ‬قرود‭…) ‬ينخفض‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬قلبها‭ ‬وتصير‭ ‬مطيعة‭ ‬أكثر‭ ‬عندما‭ ‬يتعيّن‭ ‬نقلها‭ ‬لإبعادها‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مثلاً‭. ‬وبهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬مشابهة‭ ‬محتملة‭ ‬لدى‭ ‬البشر،‭ ‬أخضع‭ ‬العلماء‭ ‬21‭ ‬طفلاً‭ ‬بين‭ ‬حديثي‭ ‬ولادة‭ ‬وآخرين‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬أعمارهم‭ ‬السبعة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬دراسة مع‭ ‬أمّهاتهم‭. ‬ودرس‭ ‬العلماء‭ ‬أربع‭ ‬تقنيات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬الطفل‭ ‬والمشي‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬الجلوس‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬سرير‭ ‬ثابت،‭ ‬أو‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬سرير‭ ‬هزاز‭. ‬وعندما‭ ‬مشت‭ ‬الأم‭ ‬حاملةً‭ ‬الطفل،‭ ‬انخفض‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬قلبه‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬ثانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬أيضاً‭ ‬عندما‭ ‬وُضع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬سرير‭ ‬هزاز‭. ‬لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬لم‭ ‬تُسجّل‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬بقوا‭ ‬ثابتين‭. ‬وبعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق،‭ ‬توقف‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬مشت‭ ‬أمّهاتهم‭ ‬بهم‭ ‬جميعهم‭ ‬عن‭ ‬البكاء‭ ‬ونام‭ ‬نصفهم‭ ‬تقريباً‭. ‬لكن‭ ‬بمجرد‭ ‬وضعهم‭ ‬في‭ ‬أسرّتهم،‭ ‬أظهر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثهم‭ ‬استعداداً‭ ‬للاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عشرين‭ ‬ثانية‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬للطريقة‭ ‬التي‭ ‬وُضعوا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أسرّتهم‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬النتائج‭.‬

وأشار‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحلّ‭ ‬هنا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬الأطفال‭ ‬نائمين‭ ‬قبل‭ ‬وضعهم‭ ‬في‭ ‬أسرتهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجلوس‭ ‬بهم‭ ‬لخمس‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬المشي‭.‬

وذكرت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬تتناسب‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬مع‭ ‬مدة‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬نوم‭ ‬الأطفال‭ ‬خفيفاً‭.‬

وقالت‭ ‬كورودا‭ “‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العلم‭ ‬لفهم‭ ‬سلوكيات‭ ‬الأطفال‭ ‬لأنها‭ ‬متنوعة‭ ‬ومعقدة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كنّا‭ ‬نعتقد‭”.‬‮ ‬