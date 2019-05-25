الحرس الثوري: الجنود الأمريكيون في الخليج يعتريهم الخوف من إيران

علاّوي يعرض خطة طوارئ لمواجهة التصعيد بين طهران وواشنطن

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

عرض رئيس المنبر العراقي اياد علاوي خطة طوارئ ازاء التوتر بين واشنطن وطهران تؤكد ضرورة حياد العراق والدعوة لمؤتمر عام يضم الكتل السياسية للخروج بموقف موحد يضمن ابعاد العراق عن ساحة المعركة وقال بيان للمكتب الاعلامي للمنبر العراقي تلقته (الزمان) امس ان(المجلس المركزي للمنبر العراقي عقد جلسة حوارية تداولية ضمت عدداً من ممثلي القوى السياسية جرى خلالها بحث التصعيد الاخير بين ايران والولايات المتحدة وتداعياته وكيفية مواجهة الأزمة الراهنة)، مضيفا ان (علاوي عرض خلال الجلسة التي ترأسها خطة طوارئ أعدها لهذا الغرض، ترتكز على امن وسلامة العراق)، موضحا ان(الخطة تُفصّل في الجوانب المالية والاقتصادية والامن الغذائي بالاضافة الى الجانب الاعلامي)، مشيرا الى ان(الحاضرين اثنوا على الخطة وأجمعوا على ضرورة تبنيها من جانب الحكومة) .

وتابع البيان انه(بعد نقاش وحوار ين خرجت الجلسة بمجموعة توصيات تضمنت تشكيل لجنة حكماء من قادة القوى السياسية للاشراف على خطة الطوارئ والتنسيق مع السلطة التنفيذية والدعوة لعقد مؤتمر عام يضم الكتل السياسية للخروج بموقف موحد يضمن ابعاد العراق عن ســــــــاحة المعركة يدعو للتهدئة ووأد الفتنة ويضع الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية، وتـــــأكيد ضرورة ضبط النفس وتوحيد الخطاب السياسي والاعلامي بشأن حيادية العراق كدولة ازاء مايدور بين ايران والولايات المتحدة)، مضيفا انه(تقرر تشكيل وفد من المجتمعين لشرح ضرورة تبني خطـة الطوارئ الى الحكومة والقوى السياسية).

من جهة اخرى اكدت لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي الايرانيان الجنود الامريكيين في الخليج (يعتريهم الخوف من إيران).وقال رئيس اللجنة العميد رمضان شريف في تصريح إن (الجنود الأمريكيين الموجودين في الخليج، ورغم اختفائهم خلف تل من المعدات، إلا أنه يعتريهم الخوف ويرتجفون في مواجهة إرادة أبناء الشعب الإيراني).

مواجهة إسرائيل

مشيرا إلى (مقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني).وتابع شريف ان (الرئيس الأمريكي الأخرق، يريد من خلال صفقة القرن أن يدمر القضية الفلسطينية، الأمر الذي لم يستطع الأعداء أن يفعلوه طيلة 70 عاما الماضية)، على حد تعبيره ، مضيفا أنه (بعد انتصار الثورة، وجد الشعب الفلسطيني حياة جديدة، واليوم فإن الشعب الفلسطيني ليس الشعب ما قبل انتصار الثورة الإسلامية).وقال (إنكم لا يمكنكم من خلال صفقة القرن ونقل السفارة إلى القدس أو إلحاق الجولان إلى الكيان الغاصب، لا يمكنكم تدمير القضية الفلسطينية، فالأمة الإسلامية لن تسمح لكم بذلك مطلقا( وتابع )اليوم أضحت أيديكم أكثر خواء من أي زمان مضى، وقد تزعزعت أركان الدولة الإسرائيلية أكثر من أي يوم مضى، ليس فقط على صعيد المواجهة الإعلامية والسياسية، بل حتى على الصعيد العسكري لايمكنكم اليوم مواجهة الشعب الفلسطيني)، متسائلا (من كان يتصور أن تبدأوا عمليات عسكرية في غزة، وبعد ذلك تتوسلون بإقرار وقف إطلاق النار).