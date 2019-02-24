الحلبوسي : المرحلة المقبلة تشهد توفير فرص العمل

علاوي يحذّر من دور جديد للإرهاب أخطر من السابق

الرمادي – نور الدين حميد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي الى جانب تعزيز الامن والاستقرار لاستيعاب الشركات الراغبة بالاستثمار والتي نستطيع من خلالها توفير فرص عمل للشباب . ونقل بيان عن الحلبوسي خلال حضوره استعراضا لتسليم 60 عجلة لقوات الشرطة في الانبار برفقة المحافظ علي فرحان وقائد الشرطة الفريق هادي رزيج قوله ان (المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي وتعزيزه بالتوازي مع الملف الأمني من خلال استيعاب الشركات الراغبة في الاستثمار بالمحافظة التي ستوفر فرص العمل للشباب فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد)، واضاف البيان ان (الحلبوسي بحث ايضا خلال الزيارة تعزيز الإمكانات الأمنية للشرطة المحلية والمرور من أجل تعزيز وفرض الأمن وتطبيق القانون في عموم المحافظة). وجرى تسليم نحو 60 عجلة حديثة للشرطة المحلية ضمن موازنة المحافظة. بدوره ، حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من دور جديد لداعش اخطر من السابق.وقال علاوي خلال اعلان تشكيله السياسي الجديد ان (العراق يعيش حالة من الفوضى، كما أن المنطقة والعالم اصبح منقسم أكثر)، لافتا الى أن (هناك بوادر لعالم جديد سيظهر)، واضاف ان (البيئة السياسية في العراق والمنطقة اصبحت حاضنة للانقسام كونها تحتضن الطائفية والتهميش كمنهج)، مشيرا الى ان (المنطقة مقبلة على دمار وخراب وتوتر اكثر)، وحذر علاوي من (دور جديد لداعش اخطر من السابق).وانطلقت عملية امنية واسعة لتطهير الصحراء الغربية من فلول داعش .

وقال بيان لقيادة فرقة العباس القتالية امس انه (تضامناً مع ذوي الشهداء انطلقت عملية امنية واسعة تبدأ من قاطع غرب الانبار إلى الرطبة مروراً بوادي الغدف وصولاً إلى الحدود العراقية استناداً على معلومات وجهد استخباري مشترك) الى ذلك ، اكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله ان العراق لن يكون منطلقا لتنفيذ اعتداءات على جيرانه. ونقل بيان امس ان (يارالله التقى بالسفير التركي في بغداد فاتح يلدز وبحثا التعاون الأمني بين البلدين ومناقشة الموقف في شرق سوريا وكيفية تأمين الحدود العراقية التركية). وأكد يار الله ان (العراق لن يكون منطلقا لتنفيذ اعتداءات على جيرانه وفي نفس الوقت يرفض اي اعتداء على أراضيه).