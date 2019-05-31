علامات الحرب لم تظهر على الخليجيين

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فاتح عبد السلام
يوجد ضجيج اعلامي حول امكانية نشوب حرب في الخليج ، لكنّ هذا الضجيج مصنوع في غرف دعاية وحرب و نفسية أكثر منه في غرف عمليات حربية .
لكن في الوقت ذاته لا توجد علامات قيام مثل هذه الحرب في جميع دول خط المواجهة المفترضة مع ايران . لو كان هناك استعدادات للحرب ، لظهر ذلك واضحاً في حركة السفر والمغادرة لملايين في دول الخليج الى الخارج، إذ انّها لن تكون حرباً مسيطراً عليها أو مأمونة في جانب دون سواه ، وانّما ستكون حرباً من نوع لا يعرف الخليج مثيلاً له ، فالحرب ستكوم مع ايران وليس العراق الذي كان في عزلته الجغرافية والسياسية والشعبية مخنوقاً ، مثل جثة تستعد للذبح ولا أحد يفكر بمصير الجثة لاحقاً ، لأنّ العرب كانوا قد تجاهلوا بسبب نظامه السياسي ، اهمية أن يبقى العراق عراقاً إذا تغيّر نظامه .
الحياة في دول الخليج تسير بشكل عادي ، ولا توجد علامات على حرب وشيكة ، وهذا هو اهم مؤشر لقياس نسبة التصعيد ، لأنّ دول الخليج ستتأثر بشكل كبير إذا نشبت النار .
كما انّ مصطلح الحرب لا يبدو واقعياً ، لأنّ الولايات المتحدة ، وهي تؤكد ذلك بنفسها لاتريد خوض حرب ضد إيران ، فهذه الحرب تحتاج أضعاف عدد الجنود الامريكان الذين غزوا العراق قبل ست عشرة سنة . وهذا العدد لايمكن زجه في اية بقعة ايرانية ، كما ان الدول المجاورة لايران لا تجرؤ على استقبال قوات غازية بهذه السهولة .
العرب كانوا بحاجة الى نشاط اكبر من اعلامي ، وعقدوا قمتهم الطارئة في مكة المكرمة، وأوصلوا فيها رسالتهم الى ايران والولايات المتحدة من جهة.. وإلى أنفسهم من جهة أخرى .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية