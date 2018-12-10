علامات إستفهام – اخلاص علي الوزان

كل من قال ويقول ويقال كلام على ورق وكل من وعد ويعد فهو بلا شك كلام عليك ومنك السلام وكل ما كثرالاقاويل فانها اشاعات لااكثر ولا اقل لزمنا الصمت وبدأنا بخطوات فك القيود القديمة المتحجرة تراودنا علامات الاستفهام والتعجب في نفس الوقت لكي او من اجل ان نفهم مايدور حولنا من كلام مفبرك اين نحن ومن نكون والى اي مدى نصل الاوقات باتت تخترق احلامنا المستقبلية .المستقبل سمعنا عنه ورسمنا لانفسنا خطوطا وردية بل وخطوط حمر يجب ان لانتجاوزها خطوط الاهية تعلمنا دروسا قاسيه وتعلمنا ان الدنيا ممر وامتحان ويجب ان نترك بصمة فيها مشرفه لكي نجعل الجيل القادم يبني مستقبله كما يريد هو ..ونتعجب لتلك الاهات والنسيان ونحن في قمة الوحل الصبر اكثر وسيلة نتحدث عنها كم نصبر حتى الصبر هرب من ايدينا الاتجاه الوحيد هو الضربة القاضيه ولكن لمن اكيد لنا نحن نعم نحن من جعل انفسنا تحارب انفسنا الم اقل لكم انها علامات الاستفهام ؟

– بغداد