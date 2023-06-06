علاج جديد يقلّص خطر تقدّم نوع نادر من سرطان الدم

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهر‭ ‬علاج‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬خلايا‭ ‬الجسم‭ ‬المناعية‭ ‬جينياً،‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬خطر‭ ‬تقدّم‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الدم‭ ‬بنسبة‭ ‬74‭%‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭.‬

وأُخضع‭”‬سيلتاكابتاغنأوتولوسل‭”‬‮ ‬‭ ‬Ciltacabbtagen‭ ‬autoleucel‭ ‬المعروف‭ ‬باسمه‭ ‬التجاري‭ “‬كارفيكتي‭”‬،‭ ‬لاختبار‭ ‬ضمن‭ ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬شملت‭ ‬419‭ ‬مريضاً‭ ‬مُصابين‭ ‬بالورم‭ ‬النقوي‭ ‬المتعدِّد‭ ‬ولم‭ ‬تستجب‭ ‬حالاتهم‭ ‬لعلاج‭ “‬ليناليدوميد‭” ‬الكيميائي‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يُوصف‭ ‬للمرضى‭.‬

وفيما‭ ‬بات‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ “‬شائعاً‭”‬،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬حالات‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬تستجيب‭ ‬لهذا‭ ‬الدواء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الاختصاصي‭ ‬في‭ ‬الأورام‭ ‬أوريوف‭ ‬أوديجيد‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للمتخصصين‭ ‬في‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬الجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬لعلم‭ ‬الأورام‭ ‬السريري‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ ‬وعُرضت‭ ‬خلاله‭ ‬نتائج‭ ‬التجارب‭.‬

وأضاف‭ ‬أوديجيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬إنّ‭ “+‬كارفيكتي‭+ ‬أظهر‭ ‬نتائج‭ ‬فعالة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬مقارنة‭ ‬بخيارات‭ ‬المريض‭ ‬الحالية‭” ‬و‭”‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬بأمان‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬العلاج‭”. ‬وفي‭ ‬التجربة‭ ‬السريرية،‭ ‬تلقّى‭ ‬نصف‭ ‬المرضى‭ “‬كارفيكتي‭”‬،‭ ‬بينما‭ ‬أُعطيت‭ ‬للنصف‭ ‬الثاني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬الموصوفة‭ ‬بشكل‭ ‬شائع‭ ‬حالياً،‭ ‬بينها‭ ‬علاج‭ ‬كيميائي‭ ‬ومنشطات‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الباحثين‭ ‬توصّلوا‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬المرضى‭ ‬مدى‭ ‬16‭ ‬شهراً،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ (‬سيلتاكابتاغن‭ ‬أوتولوسل‭ ) ‬يقلّص‭ ‬خطر‭ ‬تقدّم‭ ‬المرض‭ ‬بنسبة‭ ‬74‭%‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعلاجات‭ ‬المعيارية‭”.‬

والورم‭ ‬النقوي‭ ‬المتعدّد‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الدم‭ ‬يطال‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬البيضاء‭ ‬المسماة‭ ‬بخلايا‭ ‬البلازما،‭ ‬وقد‭ ‬يتسبّب‭ ‬بتلف‭ ‬للعظام‭ ‬والكلى‭ ‬والجهاز‭ ‬المناعي‭.‬

ويصيب‭ ‬الورم‭ ‬النقوي‭ ‬المتعدّد‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬سنوياً،‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ “‬كليفلاند‭ ‬كلينيك‭”. ‬ويزداد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬السنّ‭ ‬فيما‭ ‬يرتفع‭ ‬احتمال‭ ‬إصابة‭ ‬الرجال‭ ‬وذوي‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬السوداء‭.‬

وراهناً،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬علاج‭ ‬للورم‭ ‬النقوي‭ ‬المتعدّد‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬إبطاء‭ ‬تقدم‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬إيقافه‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

ويتمثّل‭ ‬العلاج‭ ‬الجديد‭ ‬بإزالة‭ ‬الخلايا‭ ‬التائية‭ ‬لمستقبلات‭ ‬المستضد‭ ‬الخيمري‭ (‬CAR‭) ‬لدى‭ ‬المريض‭ ‬وتعديلها‭ ‬جينياً‭ ‬في‭ ‬المختبر،‭ ‬ليصبح‭ ‬لديها‭ ‬بروتينات‭ ‬محددة‭ ‬تسمى‭ ‬مستقبلات‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬وتدميرها‭.‬

وخلال‭ ‬التجربة‭ ‬السريرية،‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬التطورات‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭ ‬الخطرة‭ ‬إلى‭ ‬المُهدِّدة‭ ‬للحياة‭ ‬أعلى‭ ‬قليلاً‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ “‬كارفيكتي‭” ‬مقارنة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأخرى‭ (‬97‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬94‭%)‬،‭ ‬فيما‭ ‬عانى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباعهم‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مناعي‭ ‬مفرط‭ ‬ونحو‭ ‬5‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬السمية‭ ‬العصبية‭.‬

وسيواصل‭ ‬الباحثون‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬لتحديد‭ ‬آثار‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭.‬