علاج‭ ‬جديد‭ ‬للضعف‭ ‬الجنسي‭ ‬ينافس‭ ‬فياغرا‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

طورت‭ ‬شركة‭ ‬أدوية‭ ‬بريطانية‭ ‬علاجا‭ ‬جديدا‭ ‬بات‭ ‬منافسا‭ ‬للفياغرا‭ ‬بحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬،‭ ‬مكونه‭ ‬يتمتع‭ ‬بميزة‭ ‬سحرية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭.‬

وتكمن‭ ‬الميزة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬مفعول‭ ‬العلاج‭ ‬البريطاني‭ ‬المنافس‭ ‬للفياغرا‭ ‬يبدأ‭ ‬بعد‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭.‬

والمعلوم‭ ‬ان‭ ‬الحبة‭ ‬الزرقاء،‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬علاجات‭ ‬الضعف‭ ‬الجنسي،‭ ‬يبدأ‭ ‬مفعولها‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تناولها،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تناولها‭ ‬مع‭ ‬أدوية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬أدوية‭ ‬التنفس‭ ‬وبعض‭ ‬ادوية‭ ‬القلب‭ . ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الدواء‭ ‬الجديد‭ ‬يبدأ‭ ‬مفعوله‭ ‬بالظهور‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬استخدامه،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يزول‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭. ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل،‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيوتشرا‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬لصناعة‭ ‬الأدوية‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬منتج‭ ‬بهذا‭ ‬التأثير‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مرهم‭ ‬أو‭ ‬كريم‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬إروكسون‮»‬‭ ‬يبدأ‭ ‬مفعوله‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الفياغرا‭ ‬الأصلية،‭ ‬وله‭ ‬تأثيرات‭ ‬جانبية‭ ‬أقل‭.‬

ويعمل‭ ‬المرهم‭ ‬أو‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬الشرايين،‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬الفياغرا‭ ‬والأدوية‭ ‬المماثلة‭ ‬الأخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬وضعه‭ ‬عليها‭ ‬فقط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يمتص‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬الأدوية‭ ‬العادية،‭ ‬ولا‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬الكبد،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬مفعوله‭ ‬يبدأ‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭.‬

وفي‭ ‬دراسة‭ ‬على‭ ‬مرهم‭ ‬‮«‬إروكسون‮»‬‭ ‬شملت‭ ‬230‭ ‬رجلا،‭ ‬قال‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬إن‭ ‬مفعوله‭ ‬كان‭ ‬كبيرا‭ ‬وسريعا‭.‬

وقال‭ ‬44‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العينة‭ ‬إن‭ ‬مفعول‭ ‬الدواء‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬دقائق،‭ ‬وزاد‭ ‬المفعول‭ ‬عند‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منهم‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬دقائق‭.‬