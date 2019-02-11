علاج‭ ‬جديد‭ ‬للضعف‭ ‬الجنسي‭ ‬ينافس‭ ‬فياغرا‭ ‬

لندن – الزمان
طورت شركة أدوية بريطانية علاجا جديدا بات منافسا للفياغرا بحسب الخبراء ، مكونه يتمتع بميزة سحرية غير مسبوقة، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وتكمن الميزة المهمة في ان مفعول العلاج البريطاني المنافس للفياغرا يبدأ بعد زمن قياسي من استخدامه.
والمعلوم ان الحبة الزرقاء، التي تسيطر على علاجات الضعف الجنسي، يبدأ مفعولها بعد نصف ساعة في الأقل من تناولها، كما لا يمكن تناولها مع أدوية أخرى مثل أدوية التنفس وبعض ادوية القلب . غير ان الدواء الجديد يبدأ مفعوله بالظهور بعد 5 دقائق فحسب من استخدامه، كما أنه يزول بعد نصف ساعة فقط. وبحسب تقرير في صحيفة ديلي ميل، فإن شركة «فيوتشرا» البريطانية لصناعة الأدوية توصلت إلى منتج بهذا التأثير يأتي على شكل مرهم أو كريم أطلقت عليه اسم «إروكسون» يبدأ مفعوله بشكل أسرع من الفياغرا الأصلية، وله تأثيرات جانبية أقل.
ويعمل المرهم أو الكريم على توسيع الشرايين، مثلما هو الحال مع الفياغرا والأدوية المماثلة الأخرى، وذلك في المناطق التي يتم وضعه عليها فقط، وبالتالي فإنه لا يمتص في المعدة كما هو الحال مع الأدوية العادية، ولا يمر في الكبد، وهذا يعني أن مفعوله يبدأ بسرعة أكبر.
وفي دراسة على مرهم «إروكسون» شملت 230 رجلا، قال عدد كبير منهم إن مفعوله كان كبيرا وسريعا.
وقال 44 في المئة من أفراد العينة إن مفعول الدواء بدأ بعد 5 دقائق، وزاد المفعول عند 70 في المئة منهم بعد 10 دقائق.