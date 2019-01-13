علاج‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الجسم‭ ‬وقشر‭ ‬البصل‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة

جنييف‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اكتشف‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعتي‭ ‬بيرغن‭ ‬وجنيف‭ ‬«أن‭ ‬خلايا‭ ‬البنكرياس‭ ‬المعطلة‭ ‬يمكن‭ ‬معالجتها‭ ‬ودفعها‭ ‬لإفراز‭ ‬الأنسولين»،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أوردته‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الاختبارات‭ ‬على‭ ‬الفئران‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬مسح‭ ‬خلايا‭ ‬بيتا‭ ‬المنتجة‭ ‬للأنسولين،‭ ‬فإن‭ ‬الخلايا‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬تتدخل‭ ‬وتبدأ‭ ‬في‭ ‬إنتاجها‭ ‬مجدداً‭. ‬

ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬اكتشافهم‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬عقار‭ ‬يحثّ‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬لصنع‭ ‬الأنسولين‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭. ‬فيما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬“ويب‭ ‬طب”‭ ‬المتخصص‭ ‬فوائد‭ ‬جمةل‭ ‬قشور‭ ‬البصل‭ ‬اهمها‭ ‬انها‭ ‬مضادة‭ ‬للأكسدة‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬انه

تتفوق‭ ‬قشور‭ ‬البصل‭ ‬على‭ ‬ثمارها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬خصائصها‭ ‬المضادة‭ ‬للأكسدة،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬كيرسيتين‭ ‬الفلافونويدية‭ ‬النباتية‭ ‬أضعاف‭ ‬المقدار‭ ‬الموجود‭ ‬بالبصل‭.‬

تعمل‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬والتلف‭ ‬الذي‭ ‬تحدثه‭ ‬بشكل‭ ‬تراكمي‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬حيث‭ ‬ترتبط‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬كالسرطان،‭ ‬السكري،‭ ‬الأمراض‭ ‬التنكسية‭ ‬العصبية‭ ‬كالزهايمر‭ ‬والباركنسون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬أساس‭ ‬تطور‭ ‬علامات‭ ‬الشيخوخة‭ ‬وتسريعها‭.‬

للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬المضادة‭ ‬للأكسدة‭ ‬في‭ ‬قشور‭ ‬البصل،‭ ‬ينصح‭ ‬بشرب‭ ‬مغلي‭ ‬القشور‭ ‬أو‭ ‬شوربة‭ ‬قشور‭ ‬البصل،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تستسغ‭ ‬طعمها‭ ‬كثيرا‭ ‬فبإمكانك‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬الأطعمة‭ ‬كطهي‭ ‬الأرز‭ ‬بمنقوع‭ ‬قشر‭ ‬البصل‭ ‬مثلا‭.‬

وكذلك‭ ‬تحتوي‭ ‬قشور‭ ‬البصل‭ ‬على‭ ‬خصائص‭ ‬مضادة‭ ‬للالتهابات،‭ ‬لذا‭ ‬فكثيرا‭ ‬ما‭ ‬ينصح‭ ‬بالغرغرة‭ ‬بمنقوع‭ ‬البصل‭ ‬حيث‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬التهابات‭ ‬الحلق‭ ‬والفم‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغرغرة‭ ‬في‭ ‬المنقوع،‭ ‬ينصح‭ ‬أيضا‭ ‬استخدامه‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهابات‭ ‬الجلد،‭ ‬التهيجات‭ ‬والحكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرك‭ ‬منطقة‭ ‬الألم‭ ‬بالقشور‭ ‬المنقوعة‭ ‬ثم‭ ‬غسلها‭ ‬بالمنقوع‭.‬