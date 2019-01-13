علاج‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الجسم‭ ‬وقشر‭ ‬البصل‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة

جنييف - الزمان
اكتشف باحثون في جامعتي بيرغن وجنيف «أن خلايا البنكرياس المعطلة يمكن معالجتها ودفعها لإفراز الأنسولين»، وفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» التي قالت إن الاختبارات على الفئران أظهرت أنه عندما يتم مسح خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، فإن الخلايا المحيطة بها تتدخل وتبدأ في إنتاجها مجدداً.
ويأمل الباحثون أن يؤدي اكتشافهم إلى تطوير عقار يحثّ على إنتاج المزيد من هذه الخلايا لصنع الأنسولين لدى البشر. فيما ذكر موقع “ويب طب” المتخصص فوائد جمةل قشور البصل اهمها انها مضادة للأكسدة ، وقال انه
تتفوق قشور البصل على ثمارها من حيث خصائصها المضادة للأكسدة، حيث أنها تحتوي على مادة كيرسيتين الفلافونويدية النباتية أضعاف المقدار الموجود بالبصل.
تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة والتلف الذي تحدثه بشكل تراكمي في الجسم، حيث ترتبط الجذور الحرة بالأمراض المزمنة، كالسرطان، السكري، الأمراض التنكسية العصبية كالزهايمر والباركنسون بالإضافة إلى كونها أساس تطور علامات الشيخوخة وتسريعها.
للاستفادة من المادة المضادة للأكسدة في قشور البصل، ينصح بشرب مغلي القشور أو شوربة قشور البصل، وفي حال لم تستسغ طعمها كثيرا فبإمكانك إضافتها إلى الأطعمة كطهي الأرز بمنقوع قشر البصل مثلا.
وكذلك تحتوي قشور البصل على خصائص مضادة للالتهابات، لذا فكثيرا ما ينصح بالغرغرة بمنقوع البصل حيث يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم.
بالإضافة إلى الغرغرة في المنقوع، ينصح أيضا استخدامه لمواجهة التهابات الجلد، التهيجات والحكة، وذلك من خلال فرك منطقة الألم بالقشور المنقوعة ثم غسلها بالمنقوع.