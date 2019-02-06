علاء مشذوب لن تموت – محمد عبد فيحان

ماذا اقول فيك يا نخلة كربلاء التي تمشي بأجنحة من حب مكللة بقلائد من زهر الرمان، و شموع مضاءة بمشاعل باب الخان. ماذا اقول فيك يا علاء مشذوب يا صديق الحمائم و ارصفة الثقافة و مقاهي الشاي والدخان و حدائق النرجس والاقحوان. ماذا اقول فيك يا ابن العراق الأصيل. أيها الطائر المغرد باناشيد الوطن والحرية والصادحِ بلغة الحق الثورية والمزدهي دوما بالدفاع عن حقيقة الكلمة وشرفها وانتمائها للانسان وقضيته و وجوده في الحياة الحرة الكريمة. هنيئا لك هذه الشهادة التي رفعتك إلى عليين وابقتك نجما من الانجم الساطعة. مجدا لصوتك الذي أرعب الظلاميين من اشباه الرجال و اقضَّ مضاجع القتله المأجورين واسيادهم الخائفين على مصالحهم من فعل كلمة الحق المدوية بالإبداع والحرية والثورةِ. لن ارثيك فأنت اكبر واسمى من الرثاء. ولن انعاك فأنت حي موجود في كل مشهد من كربلاء. ولن اعزي أحدا بك فالعزاء لايليق بالفرسان المبدعين الشهداء. ولكني ارثي حالنا اليوم جميعا ببيت المتنبي:

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا.. وحسب المنايا ان يكن امانيا

الخلود لروحك العطرة وابداعك المضيء وشمسك التي لن تغيب، يا صانع الجمال والحب والبهجة، ستبقى روحك الطيبة الحنون ترفرف علينا في كل مجمع ثقافي وفني نجتمع فيه وسيبقى صوتك المشاكس يدوي باسماعنا وصورتك تزهو في عيوننا وقلوبنا، فأنت نخلة مثمرة لن تموت وفارس انتصرت به الكلمة الحرة الشجاعة ولن تهزم ابدا.محبتي لك صديقي الجميل علاء مشذوب.

كربلاء