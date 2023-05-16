عقود الكهرباء‮ ‬يتظاهرون وتصعيد إحتجاجي‮ ‬لمحاضري‮ ‬التربية وأجراء التعليم‮ ‬

بغداد‮ – ‬ ابتهال العربي

صعد محاضرو التربية واجراء التعليم العالي،‮ ‬احتجاجاتهم‮ ‬،بحرق الاطارات وقطع الطرق الرئيسة في‮ ‬مدينة الصدر ومناطق اخرى ببغداد‮ ‬،‮ ‬لمطالبة الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم‮. ‬وقال شهود عيان ان‮ (‬المحاضرين والاجراء اقدموا على حرق الاطارات في‮ ‬تقاطع مدخل قناة الجيش في‮ ‬خطوة للتصعيد بعد انتهاء المهلة التي‮ ‬منحوها للحكومة للاستجابة لمطالبهم التي‮ ‬وصفوها بالمشروعة‮)‬،‮ ‬واشاروا الى انهم‮ (‬طالبوا الحكومة بتضمين حقوقهم في‮ ‬موازنة العام الجاري‮ ‬التي‮ ‬يجري‮ ‬مناقشتها في‮ ‬البرلمان‮). ‬

وشهدت عدد من مناطق بغداد‮ ‬،‮ ‬حالة من التوتر والارباك بعد اقدام عدد من المحاضرين على حرق الاطارات وقطع الشوارع‮ ‬،مما تسبب بفوضى مرورية في‮ ‬مناطق شرقي‮ ‬العاصمة‮. ‬كما احتج العشرات من موظفي‮ ‬عقود وزارة الكهرباء‮ ‬،‮ ‬أمام البرلمان للمطالبة بالتثبيت على الملاك.وقالوا‮ (‬نحن موظفي‮ ‬عقود الكهرباء‮ ‬،تظاهرنا امام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتنا على الملاك‮ ‬،حيث سبق وان اصدر مجلس الوزراء تعميما بوجوب تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم إلا أنه لم‮ ‬يتم تثبيتنا حتى الان‮)‬،‮ ‬

واشاروا الى ان‮ (‬مماطلة الحكومة والبرلمان وتسويف مطالبنا سيدفعنا الى الاستمرار بالتظاهرات واللجوء الى خطوات تصعيدية‮)‬،‮ ‬واكدوا ان‮ (‬هناك تجاهلا متعمدا من قبل البرلمان لمطالبنا بعد إدراج التخصيصات بالموازنة‮). ‬وكان مجلس الوزراء قد قرر في‮ ‬كانون الثاني‮ ‬الماضي،‮ ‬الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات،‮ ‬بشأن تثبيت العقود للمحاضرين والإداريين والمتعاقدين قبل الثاني‮ ‬من تشرين الأول عام‮ ‬2019 على الملاك الدائم.ويتظاهر منذ ايام‮ ‬،محاضرو التربية واجراء التعليم العالي‮ ‬وخريجو الهندسة وحملة الشهادات العليا‮ ‬،للمطالبة بفرص عمل تساعدهم على توفير متطلبات عوائلهم‮. ‬وقالوا ان‮ (‬الحكومة لا تستجيب لمطالبنا‮ ‬،برغم اننا انجزنا مدة سنتين خدمة في‮ ‬دوائر الدولة‮ ‬،ونطالب بحقنا وهو التعيين على الملاك الدائم‮ ‬،مساواة باقراننا الذين جرى تثبيتهم قبل اشهر‮). ‬الى ذلك‮ ‬،ناقشت اللجنة المالية النيابية،‮ ‬الاتفاقية الاطارية ومشاريع دعم الطاقة‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬اللجنة استأنفت اجتماعاتها برئاسة عطوان العدواني‮ ‬وحضور اعضائها‮ ‬،‮ ‬حيث تم تأكيد ضرورة الاسراع واستثمار عامل الوقت في‮ ‬اتمام مواد وفقرات قانون الموازنة‮ ‬،تمهيدا للتصويت عليها‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬اللجنة ضيفت خلال الاجتماع المعنيين في‮ ‬وزارتي‮ ‬التخطيط والمالية والبنك المركزي،‮ ‬للاستيضاح بشأن الموضوعات المضمنة في‮ ‬قانون الموازنة‮ ‬،منها آلية القروض والتزامات توزيع النسب بين المشاريع الستراتيجية المستمرة في‮ ‬المحافظات،‮ ‬بغية تكييفها بما‮ ‬ينسجم وتنفيذ البرنامج الحكومي‮)‬،‮ ‬

ومضى الى القول انه‮ (‬تم التشديد على اتمام المشاريع وتوزيع تمويلها حسب الحاجة لها‮)‬،‮ ‬ولفت الى‮ (‬مناقشة الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين‮ ‬،لتمويل مبالغ‮ ‬تنفيذ مشاريع بناء الف مدرسة،‮ ‬ومشاريع دعم الطاقة في‮ ‬العراق،‮ ‬والمشاريع الاخرى بموجب الاتفاقية‮). ‬