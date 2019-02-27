عقوبات بالحرمان تطول 4 من لاعبي الوطني وإنذار إثنين

بغداد – قصي حسن

صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا 2019 في الامارات.

وكانت توصيات اللجنة، كالآتي: حرمان اللاعبين علي فائز ووليد سالم لمدة سنة واحدة من اللعب مع المنتخبات الوطنية وحرمان الاعلامي عمر رياض لمدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية ومعاقبة اللاعب علي عدنان لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتاثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين ومعاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 أشــهر وتوجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي ومنع دخول السماسرة الى مقرات المنتخب الوطني واعادة النظر برابطة مشجعي المنتخب الوطني واجراء انتخابات بأسرع وقت وتشذيب اي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الاداريين واصدار لائحة جديدة للوفــود الرياضية ومنها اقامة اللاعبين في طابق واحد وضرورة ابتعاد الوفود الاعلامية عن التشهير بلاعبي المنتخبات الوطنية.