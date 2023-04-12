عقوبات أمريكية وبريطانية على مقرّبين من أثرياء روس

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مقرّبين‭ ‬من‭ ‬أثرياء‭ ‬روس،‭ ‬بينهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬رومان‭ ‬أبراموفيتش‭ ‬وأليشر‭ ‬عثمانوف،‭ ‬وذلك‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأوليغارشيين‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬أموالهم‭.‬

وأضاف‭ ‬البلدان‭ ‬معًا‭ ‬عشرات‭ ‬الشخصيات‭ ‬والشركات‭ ‬إلى‭ ‬قائمتي‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لعرقلة‭ ‬أنشطة‭ ‬الشخصيات‭ ‬النافذة‭ ‬المتّهمة‭ ‬بدعم‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وحربه‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فرضت‭ ‬واشنطن‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وتركيا‭ ‬والإمارات‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تبيع‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وإلكترونيات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أشباه‭ ‬موصلات‭ ‬أميركية‭ ‬الصنع،‭ ‬لقطاع‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭. ‬

واستهدفت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬خصوصًا‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هيد‭ ‬أيروسبيس‭ ‬تكنولوجي‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تبيع‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬لمجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬العسكرية،‭ ‬وأدرجت‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬أيضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬باتريوت‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ميليشيا‭ ‬روسية‭ ‬خاصة‭ ‬أخرى‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الذين‭ ‬استهدفتهم‭ ‬العقوبات‭ ‬البريطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ديميتريس‭ ‬يوانيدس،‭ ‬وخريستودولوس‭ ‬فاسيليادس،‭ ‬وهما‭ ‬مواطنان‭ ‬قبرصيان‭. ‬

وأوضحت‭ ‬لندن‭ ‬أنّ‭ ‬الأول‭ ‬أنشأ‭ ‬هياكل‭ ‬وصناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬استخدمها‭ ‬رومان‭ ‬أبراموفيتش‭ ‬لإخفاء‭ ‬760‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬863‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُفرض‭ ‬عليه‭ ‬عقوبات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022