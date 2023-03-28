عقوبات أمريكية على اثنين من أبناء عمومة الأسد

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬عمومة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬الكبتاغون،‭ ‬الحبوب‭ ‬المخدّرة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تصنّع‭ ‬وتصدّر‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭.‬

والعقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا،‭ ‬تستهدف‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬عمومة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬هما‭ ‬سامر‭ ‬كمال‭ ‬الأسد‭ ‬ووسيم‭ ‬بديع‭ ‬الأسد،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭.‬

والأول‭ ‬يملك‭ ‬مصنعاً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اللاذقية‭ ‬الساحلية‭ ‬أنتج‭ ‬84‭ ‬مليون‭ ‬حبّة‭ ‬كبتاغون‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وقالت‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬أندريا‭ ‬غاكي‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ “‬سوريا‭ ‬أصبحت‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الكبتاغون‭ ‬وهي‭ ‬مادّة‭ ‬مخدّرة‭ ‬جدّاً‭ ‬ويمرّ‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬لبنان‭”. ‬وتغيّرت‭ ‬خارطة‭ ‬سوريا،‭ ‬اذ‭ ‬رُسمت‭ ‬خطوط‭ ‬جديدة‭ ‬ومعابر‭ ‬داخلية‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬المناطق،‭ ‬لكنّ‭ ‬شيئاً‭ ‬واحداً‭ ‬بدا‭ ‬وكأنه‭ ‬عابر‭ ‬للتقسيم‭ ‬ولخطوط‭ ‬التماس‭ ‬فتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬تجارة‭ ‬مربحة‭ ‬تفوق‭ ‬قيمتها‭ ‬عشر‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬الكبتاغون‭.‬