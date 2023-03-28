عقوبات‭ ‬على‭ ‬المكسيك‭ ‬لعدم‭ ‬توفيرها الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لخنازير‭ ‬البحر‭ ‬

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فرضت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الاتجار‭ ‬الدولي‭ ‬بأنواع‭ ‬الحيوانات‭ ‬والنباتات‭ ‬البرية‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬الاثنين‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬المكسيك،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توفيرها‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لخنازير‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬ثدييات‭ ‬بحرية‭ ‬مهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬منع‭ ‬سلطاتها‭ ‬من‭ ‬تصدير‭ ‬النباتات‭ ‬والحيوانات‭ ‬البرية المُدرجة‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭.‬

ويعود‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الموقَّعَة‭ ‬من‭ ‬184‭ ‬بلداً،‭ ‬لعدم‭ ‬عرض‭ ‬المكسيك‭ ‬خطة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬لأسماك‭ ‬توتوابا‭ ‬ماكدونالدي‭. ‬ونددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المكسيكية‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكسيك‭ “‬تلقى‭ ‬معاملة‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭” ‬لأن‭ “‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وأقرّت‭ ‬بها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتفاقية‭ ‬علناً‭” ‬لم‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭. ‬وزار‭ ‬وفد‭ ‬مكسيكي‭ ‬جنيف‭ ‬الاثنين‭ ‬لعقد‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬المُناسبة‭ ‬لحماية‭ ‬هذه‭ ‬الحوتيات‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬حجمها‭ ‬نحو‭ ‬متر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬وتعيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬محدودة‭ ‬شمال‭ ‬خليج‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وخنزير‭ ‬البحر‭ ‬المألوف‭ ‬مُدرج‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1996‭ ‬ضمن‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭. ‬وبات‭ ‬ضحية‭ ‬عرضية‭ ‬للصيادين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬أسماك‭ ‬توتوابا‭ ‬ماكدونالدي،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬مهدد‭ ‬بالانقراض‭ ‬أيضاً‭ ‬ويُباع‭ ‬أحد‭ ‬أعضائه‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لقاء‭ ‬مبالغ‭ ‬مرتفعة‭ ‬لاعتقاد‭ ‬الصينيين‭ ‬بأنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بفوائد‭ ‬طبية‭. ‬وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتفاقية‭ ‬أوصت‭ ‬بتعليق‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭. ‬وأشارت‭ ‬منظمات‭ ‬تُعنى‭ ‬بحفظ‭ ‬البيئة،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬المكسيكية‭ ‬تطال‭ ‬صادرات‭ ‬تُقدَّر‭ ‬بـ‭”‬ملايين‭ ‬الدولارات‭”. ‬وقالت‭ ‬سارة‭ ‬أولمان،‭ ‬وهي‭ ‬مديرة‭ ‬البرنامج‭ ‬الدولي‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ “‬سنتر‭ ‬فور‭ ‬بايولودجيكل‭ ‬دايفرسيتي‭” “‬ما‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مؤلمة‭ ‬اقتصادياً‭ ‬عليها،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬رمت‭ ‬إلى‭ ‬حض‭ ‬المكسيك‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬خنزير‭ ‬البحر،‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭”. ‬وأضافت‭ “‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬لفرض‭ ‬إجراءات‭ ‬مشددة‭ ‬بأقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن،‭ ‬بهدف‭ ‬إيقاظ‭ ‬الحكومة‭ ‬المكسيكية‭ ‬وحضها‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭”.‬