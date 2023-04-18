عقوبات‭ ‬بريطانية على‭ ‬لبناني‭ ‬يمول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬الماس

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فرضها‭ ‬تجميدًا‭ ‬كاملًا‭ ‬لأصول‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬لبناني‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬تمويله‭ ‬أنشطة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

وتأتي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬البريطانية‭ ‬بحقّ‭ ‬ناظم‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬قيود‭ ‬مماثلة‭ ‬فرضتها‭ ‬عليه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬تجميد‭ ‬جميع‭ ‬الأصول‭ ‬والموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العائدة‭ ‬لأحمد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬بريطاني‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬أو‭ ‬يتحكم‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬لندن‭ ‬قد‭ ‬صنّفت‭ ‬وحدة‭ ‬الأمن‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كمنظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2001‭. ‬وشمل‭ ‬الحظر‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬للمنظمة‭ ‬بأكمله‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭. ‬تأسس‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العام‭ ‬1982‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاجتياح‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬وانضم‭ ‬الى‭ ‬مجموعات‭ ‬يسارية‭ ‬تصدّت‭ ‬للقوات‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬وتحول‭ ‬أبرز‭ ‬قوة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭. ‬وأصبح‭ ‬لاعبًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬البريطانية،‭ ‬يملك‭ ‬ناظم‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬مجموعة‭ ‬قطع‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬فنانين‭ ‬ومعارض‭ ‬ودور‭ ‬مزادات‭. ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬أحمد‭ ‬بعد‭ ‬الآن،‭ ‬بموجب‭ ‬العقوبات،‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬تجار‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬شركاته‭.‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬وصفت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬أحمد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المانحين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬ويوفّر‭ ‬له‭ ‬‮«‬الأموال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صِلاته‭ … ‬بتجارة‭ ‬الألماس‮»‬