عقوبات‭ ‬بريطانية‭ ‬ضد‭ ‬الحرس‭ ‬الإيراني‭ ‬وأخرى‭ ‬أوربية‭ ‬على‭ ‬سوريين

طهران‭ ‬ترد‭ ‬بمعاقبة‭ ‬17‭ ‬كياناً‭ ‬في‭ ‬أوربا

لندن‭ – ‬بروكسل‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الإثنين‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قيود‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬ترتبط‭ ‬بانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬القمع‭ ‬الوحشي‭ ‬للشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬وتصدير‭ ‬سفك‭ ‬الدماء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬لذلك‭ ‬لدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬عقوبة‭ ‬مفروضة‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬برمّته‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬قائمته‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬ثماني‭ ‬شخصيات‭ – ‬منها‭ ‬قائد‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ – ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشغل‭ ‬الهواتف‭ ‬أريانتيل‭ ‬المتهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬القمع‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬السلطات‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬يأتي‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬مسؤولا‭ ‬وكيانا‭ ‬إيرانيا‭ ‬باتوا‭ ‬يخضعون‭ ‬لتجميد‭ ‬الأصول‭ ‬ومنع‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الدفعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العقوبات،‭ ‬تشمل‭ ‬أربعة‭ ‬قادة‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬القمع‭ ‬العنيف‮»‬‭ ‬للتحركات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬محافظات‭ ‬هي‭ ‬المحافظة‭ ‬المركزية‭ ‬وكرمانشاه‭ ‬وآذربيجان‭ ‬الغربية‭ ‬وخوزستان‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الحرس‭ ‬قامت‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬بـ»إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬غير‭ ‬مسلّحين‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬‮«‬بينهم‭ ‬أطفال‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السوريين،‭ ‬بينهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬رئيس‭ ‬النظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬متهما‭ ‬إياهم‭ ‬بصنع‭ ‬وتهريب‭ ‬عقار‭ ‬منشط‭ ‬يثري‭ ‬النظام،‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬دعمه‭. ‬وفي‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬تشمل‭ ‬تجميد‭ ‬الأصول‭ ‬وحظر‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬شخصا،‭ ‬وثمانية‭ ‬كيانات‭ ‬‮«‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬تستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬والكيانات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬المخدرات‭ ‬والإتجار‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الكبتاغون‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬الأمفيتامين‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬تجاريا‭ ‬يقوده‭ ‬النظام،‭ ‬مما‭ ‬يثري‭ ‬الدائرة‭ ‬الداخلية‭ ‬له،‭ ‬ويزودها‭ ‬بالعائدات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سياساته‭ ‬القمعية‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ردت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أوروبية،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬طهرانوأصدرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بيانا‭ ‬أعلنت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬فرض طهران‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬فردا‭ ‬و4‭ ‬مؤسسات‭ ‬أوروبية‭ ‬بسبب‭ ‬دعم‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والتحريض‭ ‬على العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬إيران‭ ‬الداخلية‭ ‬ونشر‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والمعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‮»‬‭.‬