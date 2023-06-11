عقلنة الموازنة – سيف ماجد

سيف ماجد

الموازنة هي سياسة الحكومة المالي، والمحكمة الاتحادية قد اصدرت قرارا سابقا بمنع مجلس النواب من اجراء تعديلات ذات جنبة مالية. …

دور اللجنة ليس في اضافة درجات وظيفية او تغيير توزيع الاموال بالموازنة، دورها مناقشة منطقية الموازنة من عدمها و انسجامها مع البيان الوزاري من عدمه..

الحكومة دونت الايرادات الكلية ١٣٤ تريليون يعني خلال ثلاثة اشهر يكون ٣٣.٥ تريليون بينما واقع الحال الايرادات كانت ٢٧ تريليون خلال اول ثلاثة اشهر.

الحكومة دونت الايرادات غير النفطية ١٧ تريليون بينما واقع الحال انه الحكومة ما حققت تريليون واحد خلال ثلاثة اشهر …

الكلام عن مشاريع البنى التحتية فكلنا نعرف ان الموضوع مرتبط باسعار النفط و مع السعر الحالي فلن ينفذ شيء من الموازنة الاستثمارية …

ان كان من دور لكم كلجنة مالية فهو ( عقلنة الموازنة ) لا زيادة الاكاذيب و الاوهام فيها .