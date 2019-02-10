عقد مع الشيطان

مسلسل اميركي اسمه Supernatural كان يعرض على احدى الشاشات كان يتحدث عن عقد يبرمه احد الناس مع الشيطان فيقوم الشيطان بتلبية احتياجات هذا الشخص حتى فترة انتهاء العقد وحين الانتهاء يأخذ الشيطان روح هذا الشخص ليتغذى بها او يرميها في الجحيم ، فكرة المسلسل لاقت العديد من التهجم حتى انا كنت اتهجم الا انني اليوم اقول بأن هذا المسلسل هو يمثل الواقع بطريقة مختلفة فكثيرا منا قد صدق الشيطان وابرم معه الصفقة الا ان الشيطان لم يقم بما عليه من واجب حيث انه منذ اول يوم اخذ يمارس شعوذته لم يفي هذا الشيطان حتى بأبسط الاشياء وكلما طالبت بحق من حقوقك تعذر بأن المردة من الشياطين لا يقبلون وهذا غير منصوص في دستور الشعوذة، لعل ابليس لا يرضى بما الت اليه الامور لو علم هذه الحقيقة. انقضت اول ستة اشهر من ابرامنا العقد مع شياطيننا في الحكومة وكنا نتسابق ونجتهد في تحسين صورهم حتى اذا عجزنا عن ذكر محاسنهم ذكرنا قلة سيئاتهم وخلوهم من الحسنة.

لا اعتقد ان احدا من الشعب لا يعلم هذه الحقيقة لكننا كنا نأخذ على عاتقنا تبرير الكثير من اعمالهم متداعين وراء وهم الطائفية ومحاربة الارهاب ونسينا ان الارهاب الاعظم يعيش في انفسهم وليس اكثر لم يكن هذا ليحدث لو اننا رفضنا العقد مع الشيطان في انفسنا مبررين ذلك بأن السيء القريب افضل من جيد بعيد.

لم تعد هناك شياطين ولم تعد هناك ملائكة لكن هناك نحن وحسب حيث اننا الشيطان الاول الذي ايقن بخطورة الموقف لكنه استمر بهذا العمل.

هنيئا للبرلمان الشعب الذي سيتقاتل مرة اخرى لاجله وهنيئا لصفقات الفساد العلنية وهنيئا لكل متأمل كسر خاطر اخر ولكل ام شهيد موت ابن اخر لتثكل مثلها اخرى هنيئا لاسماكنا الموت قبل ان تقتلها الملوحة وهنيئا لاموالنا الغرق بماء الفساد ثم هنيئا لنا تجديد العقد مع الفساد

امجد عبدالرحمن الكربولي