عقبات أمام عملية بيع أشهر مباني نيويورك بالمزاد

نيويورك (أ ف ب) – تعرقلت عملية بيع مبنى “فلاتيرون” الشهير في نيويورك بالمزاد رغم ترسية المزايدة الأسبوع الفائت على أحد العارضين، إذ لم يسدد الشاري الدفعة المقدمة التي كان يفترض به تأمينها والبالغة 190 مليون دولار، على ما أفادت دار المزادات الخميس.
وكان هذا المبنى ذو الهندسة المعمارية المميزة العائدة إلى مطلع القرن العشرين والمهجور تماماً منذ عام 2019 بيع من حيث المبدأ في 22 آذار/مارس لأحد المستثمرين بموجب أمر من قضاء نيويورك لتسوية نزاع بين مالكيه.
لكنّ الشاري جايكوب غارليك من صندوق “أبراهام ترست” الاستثماري والذي كان مسروراً بتحقيق ما كان يحلم به “منذ سن الرابعة عشرة”، لم يسدد الدفعة المقدّمة البالغ 19 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 24 آذار/مارس. بحسب ما أوضح ماثيو مانيون من دار “مانيون” للمزادات.
وأكد مانيون أن أسباب إحجام الشاري عن الدفع لم تتضح، وقال إنه لا يعرف ما إذا كان مبنى “فلاتيرون” سيباع في ضوء ذلك إلى مقدم العطاء الثاني جيف غورال الذي يمثل 75 في المئة من المالكين، والذي عرض غورال 189،5 مليون دولار.
ورجّح مانيون في تصريح خطي لوكالة فرانس برس أن يقام مزاد جديد على المبنى.
ويتألف “فلاتيرون بيلدينغ” من 22 طبقة تضم مكاتب، ويبلغ طوله 87 متراً، وهو يقع في وسط مانهاتن عند تقاطع شارع 22 و”فيفث أفينيو” وبرودواي، وعلامته الفارقة هي كونه على شكل مثلث.
واستغرق تشييد “فلاتيرون” عامين واُنجز بناؤه عام 1902، وتولى تصميمه المهندس المعماري دانيال بورنهام.
وقدّر غورال بـ”100 مليون دولار” تكلفة ترميم المبنى الفارغ منذ تركته عام 2019 دار “ماكميلان بابليشرز” للنشر التي كانت آخر جهة مستأجرة فيه.
ولم يتوصل الملاّك الخمسة إلى الاتفاق على ترميمه ولا على استخدامه. وتملك أربع شركات عقارية 75 من أسهمه، فيما تعود الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة إلى نايثان سيلفرستين.
ورفعت الشركات الأربع دعوى قضائية على سيلفرستين عام 2021، متهمة إياه بإهمال “فلاتيرون”. وألزم القضاء البلدي الملاك الخمسة بيعه بالمزاد.