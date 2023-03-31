عقبات أمام عملية بيع أشهر مباني نيويورك بالمزاد

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعرقلت‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬مبنى‭ “‬فلاتيرون‭” ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالمزاد‭ ‬رغم‭ ‬ترسية‭ ‬المزايدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬العارضين،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬الشاري‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬به‭ ‬تأمينها‭ ‬والبالغة‭ ‬190‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دار‭ ‬المزادات‭ ‬الخميس‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬ذو‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬المميزة‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬والمهجور‭ ‬تماماً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بيع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لأحد‭ ‬المستثمرين‭ ‬بموجب‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬نيويورك‭ ‬لتسوية‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬مالكيه‭.‬

لكنّ‭ ‬الشاري‭ ‬جايكوب‭ ‬غارليك‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ “‬أبراهام‭ ‬ترست‭” ‬الاستثماري‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مسروراً‭ ‬بتحقيق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬به‭ “‬منذ‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭”‬،‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدّمة‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬وهو‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬ماثيو‭ ‬مانيون‭ ‬من‭ ‬دار‭ “‬مانيون‭” ‬للمزادات‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬مانيون‭ ‬أن‭ ‬أسباب‭ ‬إحجام‭ ‬الشاري‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬لم‭ ‬تتضح،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مبنى‭ “‬فلاتيرون‭” ‬سيباع‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الثاني‭ ‬جيف‭ ‬غورال‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المالكين،‭ ‬والذي‭ ‬عرض‭ ‬غورال‭ ‬189،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ورجّح‭ ‬مانيون‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خطي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬مزاد‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬المبنى‭.‬‮ ‬

ويتألف‭ “‬فلاتيرون‭ ‬بيلدينغ‭” ‬من‭ ‬22‭ ‬طبقة‭ ‬تضم‭ ‬مكاتب،‭ ‬ويبلغ‭ ‬طوله‭ ‬87‭ ‬متراً،‭ ‬وهو‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مانهاتن‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬22‭ ‬و‭”‬فيفث‭ ‬أفينيو‭” ‬وبرودواي،‭ ‬وعلامته‭ ‬الفارقة‭ ‬هي‭ ‬كونه‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مثلث‭. ‬‮ ‬

واستغرق‭ ‬تشييد‭ “‬فلاتيرون‭” ‬عامين‭ ‬واُنجز‭ ‬بناؤه‭ ‬عام‭ ‬1902،‭ ‬وتولى‭ ‬تصميمه‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬دانيال‭ ‬بورنهام‭.‬

وقدّر‭ ‬غورال‭ ‬بـ‭”‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭” ‬تكلفة‭ ‬ترميم‭ ‬المبنى‭ ‬الفارغ‭ ‬منذ‭ ‬تركته‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬دار‭ “‬ماكميلان‭ ‬بابليشرز‭” ‬للنشر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬جهة‭ ‬مستأجرة‭ ‬فيه‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬يتوصل‭ ‬الملاّك‭ ‬الخمسة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ترميمه‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬استخدامه‭. ‬وتملك‭ ‬أربع‭ ‬شركات‭ ‬عقارية‭ ‬75‭ ‬من‭ ‬أسهمه،‭ ‬فيما‭ ‬تعود‭ ‬الحصة‭ ‬المتبقية‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬نايثان‭ ‬سيلفرستين‭.‬‮ ‬

ورفعت‭ ‬الشركات‭ ‬الأربع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬سيلفرستين‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬متهمة‭ ‬إياه‭ ‬بإهمال‭ “‬فلاتيرون‭”. ‬وألزم‭ ‬القضاء‭ ‬البلدي‭ ‬الملاك‭ ‬الخمسة‭ ‬بيعه‭ ‬بالمزاد‭.‬