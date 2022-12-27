عفويات طبيب في معرض تشكيلي

بغداد – علي إبراهـيم الدليمي

على قاعة برونز للفنون، أفتتح المعرض الشخصي للفنان الطبيب برهان جبر حسون، تحت عنوان (عفويات)، الذي ضم 30 عملاً فنياً، مختلفة القياسات، ومتنوعة الأفكار، ذات إتجاه جمالي معاصر.

والتسمية أتت، كما يوضح الفنان: من فكرة المعرض بإستلهام العفوية كقيمة جمالية، وما ينتج عنها من أجواء وتكوينات خارجية عن سيطرة التقنين وقسوة الرتابة سعياً لإنجاز نصوص تشكيلية تجريدية عابرة للبيئات والجغرافية والرموز والعقائد والقومية والأقليمية والفئوية لتصبح كموسيقى ذات لغة عالمية تتخطى الحدود والسدود لتنتج فناً حراً عميقاً بذائقة رفيعة وحس فني آخر.في هذا المعرض، هنالك ثيمة موضوعة تتعلق (بعصرنة) العمل الفني، بأحدث ما وصلت إليه “الحداثة” نفسها، فالرسم ما عاد يلبي طلبات “المستهلك” الشرقي خصوصاً.. ليكلف الفنان برسم لوحة إنطباعية أو بورتريت.. وأنما زمام فكرة وتقنية اللوحة بيد الفنان نفسه.. من حيث الأسلوب والمدرسة الفنية.. فضلاً عن الفكرة ومعالجتها النهائية.. “ولعل أطرف وأبلغ ما سمعته في تجريدياتي هو توصيفها بأنها (مسودات وخربشات فنان ترتقي لمنجزات تشكيلية جميلة وممتعة”، هكذا يتحدث د. برهان. تجربة الفنان حسون الأخيرة، بحاجة إلى دراسة عميقة، تتفق وقلقه الجمالي، والإنساني، جواباً على ما ولت إليه الحداثة في العالم وسرعة الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، وفق مفاهيم الفن البصري وما آل إليه.ونستأنس بما كتبه “الدكتور” برهان “الفنان” في فولدر معرضه: لعل التجريد في لصيق بالهم والقلق والإغتراب حيث انه يدفع بالفنان للبحث الدائم لإكتشاف الجمال بصيغ متقدمة تستدعي إستنفار الذائقة إلى مداها لعلها تمس أو تقارب خفايا المنجز التجريدي ذي اللغة النادرة والعصية على تقبل الكثيرين.وهنا فان التجريدي فنان يستمرئ عناء المغامرة والحرج وربما الإضطهاد والنكران، لا لترف أو لظهور بل لأنه يستعذب الإبحار خلف الأفق الحسي المرئي في حلم أو غفوة حيث تفعل العفويات فعلها وتبدع جمالياً ثراً بعيداً عن سطوة القصدية وإيقاع الرتابة، وذلك هو الفن الحر العابر للحدود والقيود، وكأنه موسيقى.