عطر وضوء وشمس – عامر محسن الغريري

الوالي العثماني مدحت باشا الذي حكم العراق لثلاث سنوات كانت الشخصيه العثمانية الاكثر تاثيرا في المشهد العراقي ابرز انجازات الباشا مدحت تأسيس جريدة الزوراء في الخامس عشر من حزيران عام 1869 اول جريده عراقية جاءت بعد صدور الوقائع المصرية 1828 وتزامن صدورها مع الاخبار اللبنانية والرائد التونسية ومرآه الاحوال.. ليعكس صدورها واقع الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ابان الحكم العثماني للعراق الذي وقع تحته من 1534 حتى قيام الحرب العالمية الاولى 1914. الزوراء التي اتخذت نقابة الصحفيين العراقيين يوم صدورها عيدا للصحافة العراقية التي ناضلت بالكلمة الحرة والرأي الشجاع وطالبت بحقوق الشعب وفضحت زيف الأنظمة السياسية وقدمت قرابين الشهداء من اجل الوطن جاء عيدها بعد ان وضع القائمون لقيادة العراق ازدهاره ونمو الحياة فيه على السكة الصحيحة.. جاء العيد ليزجي اصحاب الكلمة ودعاة الرأي الحر والحاملين لهموم الشعب وتطلعاته ليزجي التهاني بعضهم لبعض ويرسمون صورة زاهية لمستقبل الصحافة ولا يتناسون حقهم الصريح في الحصول على المعلومة نبارك للصحافة عيدها ونتوسم خيرا بالنقابة ورئيسها وبأن ينال طلبة الاعلام فرص التدريب في المؤسسات الإعلامية ويكون لهم نصيب في المشاركة على صفحات الجرائد والمجلات لمختلف الفنون الصحفية ولا ننسى ان نضم صوتنا للطلبة المطالبين وزارة التربية بطبع مادة باسم المرشد الاعلامي ليتولى طلبة الاعلام تدريسها اسوه بماده الفلسفة والاجتماع الموجودة في الثانويات والاعداديات العراقية ففي ذلك خلق وعي اعلامي وتهذيب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والالمام باوليات العمل الاعلامي مبارك للصحافة عيدها وكل عام وحملة اقلامها بخير.