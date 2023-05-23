عصف الغيب وريح الشيب – علي الجنابي

(خاص الى حكوماتِ ما بعد 2003 بلا تحية)…

ماذنبُنا نحنُ أهل العراقِ في عقدينِ بالضُّرِّ مرَّا بصراعاتٍ ومفاوضاتٍ بالكواتم! أنا لا أمتهنُ حرفةَ (السياسة)، غيرَ أنَّهُ يُشاعُ في دروبِها ويُذاعُ أنَّ التغييرَ لا محالةَ قادمُ، وبغضِ النظرِ عمَّا ستؤولُ إليهِ الأيامُ من ضروبِ نبأٍ صادم، فلا بدَّ ههُنا من كلماتٍ جزاءً وفاقاً لمَن يظنُّ منكمُ أنَّ أباهُ آدمُ، ويرنُّ قفاهُ بذا نبأٍ آتٍ وحاسم، أو لعلَّهُ فزعٌ وعلى ما مضى من هولِ ويلاتٍ نادم، وضميرُهُ مازالَ يرنُّ أنَّهُ للهِ ولرسولهِ ولأوليائِهِ التَّقيُّ النَّقيُّ الخادم ، وأنَّهُ رُبَما تذكَّرَ أنَّهُ وثُلتَهُ قد جمعوا في ديارِ العراق كلَّ جراحاتِ الزمن، رُغمَ أنَّ الوطنَ كان ذاتَ يومٍ لهُمُ الثديَّ والهَديَ المؤتَمن، وكان يمكنُ أن يكونَ له السَّعدَ والمَجدَ المُختزن.

عقدانِ من زمنٍ بالضرِّ قد مرَّا، وكانَ فيهما شعاركم “بِئسَ الوطنُ العراق، وطنُ العنفوانِ والعنترةِ والمَنبتُ لكلِّ جذرٍ للمِحن”! فحَكَمتُموهُ بغوغاءَ وبأغلالٍ من جهلٍ، وبضوضاءَ وبإعلالٍ من جوعٍ وحَزَن، وكانَ الملأُ منكُمُ يتَغامزُ: “إزرعُوا في ذا الوطن كلَّ أسىً، فإنَّ الأسى هو عمادُ حُكْمِكُمُ وسِرُّهُ وهو الرَهن”. فحقنتُمُ تحتَ جفنيِّ الوطن دَمعاً من آهاتٍ ومن وَاهاتٍ مُحتَقَن.

وهل للدمعِ في عينيّ الوطنِ من فديةٍ؟ هل للدّمعِ ثمنٌ؟

لقد إرتَضَت ذواتُكمُ أن تكونَ قَيحاً من نتنٍ وفيحاً من عَفَن، ولاريبَ أنَّ عَصفَ الغَيْبِ وقَصفَ العَيبِ وريحَ الشَّيبِ أتَتكُمُ وستَرميكُمُ بسَخطٍ وبلَعَن، فقد كنتم ثُلَّةً تَختنقُ من بُرعمٍ في فلاتِنا يَزهرُ أو رَضيعٍ في حياتِنا يُختَتَن. وكانَ الزَّعيمُ منكُمُ مُجرِماً نحنُ لهُ عَرشٌ مُؤجَرٌ مُرتَهن. وَوزيرُهُ مُغرِماً نحنُ له مَغنَمٌ لسُويعاتِ زمن.

سبات وسراب

وكانَ دأبُكُم أن…

تُدَمِّروا جَيشاً وتُشَيِّدوهُ مُجَندَلاً مِدادُهُ سُباتٌ وسرابٌ، وعِتادُهُ فتاتٌ وخراب وَوَهَن.

وتُخَمِّروا أمنَاً وتُجَسِّدُوهُ مُعَندَلاً برهَبٍ ما بين لَدغٍ وكَفَن.

وتُأمِّروا فَقيهاً وتُسَيِّدوه مُحَنجِلاً لا يُجيدُ فُتيا إلا بشَهواتِ البَدن.

وتُذَمِّروا قاضياً وتُفنِدُوه مُقَندِلاً يَقلِبُ الحَقَّ باطلاً والطُّهرَ دَرَن.

وتُنَمِّروا طبيَباً وتُؤيِّدُهُ مُتَصَندِلاً بدينارٍ وبِحَرفٍ أعوَجٍ بلَحَن.

وتُعَمِّروا مُهندسَاً مُهَندِلاً يَغللُ الطوبَ لواذاً بليلٍ حالكٍ أجَن.

وتُخَمِّروا زُرّاعاً، نَجّاراً، حَدّاداً، كلّاً مُتَأفِّف وكلّاً مُستَضعَف وكلّاً يَغفو في قُنٍّ ودَجَن، يُغْذَوْنَ النوم خُبزاً ويُحْسَوْنَ الهواء بصَحَن.

لا تأسى يا وطن، فلا أسَىً على الوطن وعسى أن يكونَ قريباً..

يومَ أن ينخَلَعَ زعيمُ النتن ومَلأٌ عفن، لا يَمِيزُونَ حَلْقَ عِزَّتِهِم مِن حَلْقِ عانَتِهم وليسَ الذَقَن. ويومَ أن يَنقَلِعَ القاطِنَ فيهِ عنِ غداءِ النومِ، ودواءِ الهواءِ بصَحن.

نِعمَ الوطنُ العراق، نِعمَ والِدُ الفَضائِلِ، خالِدُ الطَوائِلِ وخَليلُ الشّمسِ وصَهيلُ اللحىً.

هي الأمور كما شاهدتها دولٌ * من سرَّهُ زمنٌ ساءته أزمانُ

وهذه الدار لا تبقي على أحد * ولا يدوم على حال لها شانُ

وطفلةٍ مثل حسنِ الشمسِ * إذ طلعت كأنما ياقوتٌ ومرجانُ

يقودُها العلجُ للمكروه مكرهةً * والعينُ باكيةُ والقلبُ حيرانُ

لمثل هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ * إن كان في القلب إسلامٌ وإيمانُ (أبو البقاء الرندي).

معاني كلمات

(مُجَندَلاً:مصروعاً. مُهَندَلاً: الهندول: الضخم مثل به سيبويه. مُحَنجِلاً: راقصاً. مُعَندِلاً: من العندل هو البعير صلب الرأس. مُتَصَندِلاً: متعطراً. مُقَندِلاً: كلمة تقال في معرض السخرية لمَن يأتي أمراً منكراً).

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